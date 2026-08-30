250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт

Масштаб мероприятия, многотысячная аудитория и насыщенная концертная программа потребовали особого подхода к обеспечению общественного порядка и безопасности

Фото: Polisia.kz

Караганда стала центром масштабного празднования Дня шахтера. 250 тысяч человек собрались на праздничной площадке, где выступили всемирно известные артисты. Для обеспечения безопасности такого количества людей правоохранительные и экстренные службы были переведены на усиленный режим работы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

На концерт под открытым небом прибыли не только жители Карагандинской области, но и гости из других регионов Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья, отметили в министерстве.

На протяжении всего праздника на территории площадки и прилегающих участках работали сотрудники полиции, военнослужащие Национальной гвардии, спасатели и медицинские бригады. Впервые в Казахстане при обеспечении безопасности массового мероприятия такого масштаба была применена система разделения праздничной площадки на четыре сектора. Каждый сектор находился под постоянным контролем сотрудников полиции. Между зонами были предусмотрены специальные коридоры, которые обеспечивали беспрепятственный проезд автомобилей экстренных служб и возможность оперативной эвакуации граждан в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Такое решение позволило эффективно управлять огромными потоками людей, не допускать критического скопления граждан на отдельных участках и оперативно реагировать на любые изменения обстановки.

Для координации действий на территории праздничной площадки был развернут оперативный штаб. В его состав вошли сотрудники полиции и других государственных органов. Все возникающие вопросы решались в режиме реального времени.

Дополнительный контроль за обстановкой вели с воздуха. Четыре беспилотных летательных аппарата непрерывно мониторили праздничную площадку и прилегающую территорию. Воздушное наблюдение позволило своевременно выявлять потенциально опасные ситуации. В частности, с помощью дронов были обнаружены четыре человека, поднявшиеся на крыши близлежащих домов. Полицейские оперативно установили их местонахождение и сняли с крыш, тем самым предотвратив возможные несчастные случаи.

Отдельное внимание сотрудники полиции уделили безопасности детей. При массовом скоплении людей существенно возрастает риск того, что ребенок может потеряться и на некоторое время остаться без присмотра родителей. Для оперативного поиска и безопасного размещения детей полиция заранее выделила три специальных автобуса, которые использовались в качестве временных пунктов сбора.

— В ходе мероприятия 185 детей потеряли своих родителей в многотысячной толпе. Все они были доставлены в специально организованное место, где после установления личности были переданы родителям. Все дети воссоединились со своими близкими, — сообщил заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Жаскайрат Каиров.

Отдельное направление работы полиции — обеспечение безопасности дорожного движения. В связи с резким увеличением транспортного потока на прилегающих к праздничной площадке улицах сотрудники полиции усилили контроль за дорожной обстановкой. Полицейские регулировали движение, контролировали транспортные потоки, следили за соблюдением водителями правил дорожного движения и не допускали создания заторов.

Особое внимание уделялось обеспечению беспрепятственного проезда автомобилей скорой медицинской помощи, спасателей и других экстренных служб. Благодаря слаженной работе сотрудников полиции удалось организовать безопасный подъезд к месту проведения мероприятия и выезд тысяч автомобилей после его завершения.

Несмотря на беспрецедентное количество участников, обстановка на территории проведения мероприятия оставалась под постоянным контролем. Полицейские, военнослужащие Национальной гвардии, спасатели и медицинские работники продолжали работу до полного завершения праздника и возвращения последнего зрителя домой.

В департаменте полиции Карагандинской области отметили, что проведение мероприятия такого масштаба потребовало тщательной предварительной подготовки, продуманного распределения сил и средств, применения современных технологий и слаженного взаимодействия всех задействованных служб.

250 тысяч человек, масштабная концертная программа, четыре сектора безопасности, воздушный мониторинг с помощью дронов, усиленный контроль дорожного движения и работа экстренных служб — безопасность жителей и гостей Караганды оставалась главным приоритетом на протяжении всего праздника. Полиция выражает благодарность жителям и гостям города за соблюдение общественного порядка, требований безопасности и ответственное поведение во время массового мероприятия.

 

#полиция #безопасность #концерт

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