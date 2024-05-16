Почти 1,5 млрд тенге хотели присвоить при госзакупках в МАЭК

Коррупция
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Дана Аменова
Корреспондент

Областная прокуратура выявила нарушения в финансовой деятельности Мангистауского атомного энергетического комбината, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, предприятие на основании акта технологического нарушения необоснованно заключило договор госзакупок из одного источника путем прямого заключения с ТОО RTEX.

«Установлено, что указанный акт оформили с нарушением утвержденных правил, которые предусматривают его составление при авариях, отказов I и II степени. На предприятии не было аварийных ситуаций, которые могли бы послужить основанием для заключения договора из одного источника. На основании акта надзора суд признал недействительными акт технологического нарушения и договор о госзакупках. Таким образом, удалось предотвратить нецелесообразное расходование бюджетных денег в размере 1,4 млрд тенге», – проинформировали в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, несколько руководителей освободили от занимаемых должностей.

#прокуратура #госзакупки #нарушение #бюджет #МАЭК

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