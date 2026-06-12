Какие нормы приняты в сфере противодействия коррупции

Коррупция

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции».

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Агентстве по делам госслужбы рассказали о том, какие новшества ждут казахстанцев с принятием этого Закона, сообщает Kazpravda.kz 

Закон разработан в целях реализации Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы и имплементации международных антикоррупционных стандартов.

В части предупреждения конфликта интересов введено разграничение трех его видов: потенциальный, реальный и состоявшийся. Для каждого установлен алгоритм действий с конкретными сроками. Акты и сделки, принятые в условиях конфликта интересов, могут быть признаны недействительными.

Усилена независимость антикоррупционных комплаенс-служб: они подотчетны только совету директоров или наблюдательному совету, осуществляют полномочия независимо от исполнительного органа и напрямую взаимодействуют с Агентством.

Во исполнение Указа Главы государства от 21 ноября 2024 г. №709 в Трудовом кодексе закреплены основы цифровой кадровой системы, которая позволит автоматически выявлять конфликты интересов на стадии поступления на службу.

В части обеспечения неотвратимости наказания усилена ответственность руководителей госорганов за непринятие мер по устранению коррупционных рисков и за коррупцию подчиненных.

Срок давности для привлечения физических лиц к административной ответственности за коррупционные правонарушения увеличен с 1 года до 3 лет.

Криминализированы обещание, предложение и требование взятки: обещание и предложение взятки признаются уголовным преступлением.

Аналогичные нормы действуют во всех 38 странах ОЭСР. Как показывает международный опыт, уголовная ответственность за такие деяния формирует культуру нетерпимости и пресекает преступление до причинения ущерба. Нормы вступают в силу с 1 января 2027 года.

В части борьбы с бытовой коррупцией, именно эти правонарушения в больницах, школах, университетах, банках и коммунальных службах затрагивают жизнь большинства граждан напрямую. Ужесточена санкция за получение незаконного вознаграждения работниками таких организаций в крупном размере или путем вымогательства.

Введена уголовная ответственность за предоставление незаконного вознаграждения работникам таких организаций. Уголовный кодекс дополнен нормой об ответственности за провокацию получения незаконного вознаграждения.

Кроме того, Законами разграничены антикоррупционные функции: КНБ осуществляет выявление и расследование коррупционных правонарушений, АДГС формирует и реализует антикоррупционную политику.

Принятые законы направлены на предупреждение коррупции, неотвратимость наказания и укрепление добропорядочности в обществе.

#Казахстан #закон #коррупция #АДГС

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