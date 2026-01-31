Продвигать главные ценности

В Агентстве по делам государственной службы состоялось обсуждение новых подходов по продвижению идеологии добропорядочности и формированию антикоррупционной культуры.

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента, представители Ассамблеи народа Казахстана, академического сообщества, СМИ, гражданского общества, что подчеркнуло открытый и инклюзивный характер обсуждения.

В ходе выступления председатель АДГС Дархан Жазыкбай отметил приоритетность превентивных мер, реализуемых в рамках курса, обозначенного Главой государства в интервью газете «Turkistan», ориентированного на профилактику коррупции и формирование культуры добропорядочности. Он также подчеркнул важность последовательного укрепления принципов «Закон и порядок», «Слышащее государство» и «Адал азамат» как институциональной основы формирования Справедливого Казахстана.

Как свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного институтом «Общественное мнение», работа по формированию антикоррупционной культуры способствует повышению уровня правового сознания граждан, позитивным изменениям в общественных оценках.

Так, приводит данные АДГС, уровень восприятия коррупции среди населения снизился до 31,9% по сравнению с 32,9% годом ранее с сохранением высокого уровня гражданской вовлеченности в антикоррупционные инициативы (78%). На этом фоне продолжает снижаться доля государственных служащих, вовлеченных в орбиту уголовного преследования, – с 0,4% в 2023–2024 годах до 0,3% по итогам 2025-го.

Немаловажная роль в этом вопросе принадлежит информационно-просветительской работе и степени вовлеченности гражданского общества в продвижение ценностей добропорядочности, морально-этических ориентиров, а также духовных ценностей.

По итогам совещания в качестве концептуальных выводов обозначено, что формирование устойчивой антикоррупционной культуры должно носить системный и долгосрочный характер начиная со школьной среды, последовательно охватывая семейное и общественное пространство. Лишь при активном участии всего общества становится возможным формирование устойчивой антикоррупционной культуры.

