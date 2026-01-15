Прием обращений от граждан продлится до 5 марта включительно
Госкорпорация «Правительство для граждан» объявляет о сборе предложений для внутреннего анализа коррупционных и мошеннических рисков, сообщает Kazpravda.kz
В Службе комплаенс контроля проинформировали, что в период с 15 января по 5 марта будет проведен внутренний анализ коррупционных рисков деятельности спеЦОНов госкорпорации «Правительство для граждан».
«Граждане, которые сталкивались с нарушениями в деятельности спецЦОНов госкорпорации или имеют предложения по улучшению данной сферы деятельности, могут направлять свои предложения на электронный адрес compliance.control@gov4c.kz. Ваше мнение важно для нас, и каждое сообщение будет внимательно рассмотрено», – говорится в тексте обращения.