Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Госкорпорация «Правительство для граждан» объявляет о сборе предложений для внутреннего анализа коррупционных и мошеннических рисков, сообщает Kazpravda.kz

В Службе комплаенс контроля проинформировали, что в период с 15 января по 5 марта будет проведен внутренний анализ коррупционных рисков деятельности спеЦОНов госкорпорации «Правительство для граждан».