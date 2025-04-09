40 млрд тенге выделило Правительство для поддержки зерновой отрасли Казахстана

Сельское хозяйство
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Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках реализации поручений Главы государства Правительством из резерва выделено 40 млрд тенге для поддержки  сельхозтоваропроизводителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Средства планируется направить на решение комплекса задач, среди которых обеспечение качественного проведения весенне-полевых работ, высвобождение элеваторных ёмкостей для приёма урожая 2025 года, повышение конкурентоспособности казахстанского экспорта зерновых, а также освоение новых рынков сбыта.

Как известно, в 2024 году в стране был собран рекордный урожай зерновых культур в объеме 25,2 млн тонн. Высокая урожайность была достигнута в результате правильного применения агротехнологий и  благодаря благоприятным погодным условиям. Вместе с тем, потребность внутреннего рынка составляет порядка 10 млн тонн.

Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на первом Форуме работников сельского хозяйства в 2024 году, экспортный потенциал Казахстана по зерновым культурам составляет 12 млн тонн – это большой объем и огромная ответственность. Приоритетная задача Правительства – оказать всестороннюю поддержку фермерам в сбыте их продукции на зарубежных рынках.

На сегодня из этого экспортного потенциала 10 млн тонн направляются на традиционные рынки сбыта, по которым уже отработаны маршруты. 2 млн — на реализацию по дальним направлениям и новые рынки.

Таким образом, субсидирование удешевления стоимости затрат на транспортировку позволит аграриям своевременно экспортировать зерно на новые рынки и подготовить элеваторы к новому урожаю.

По последним данным, с сентября 2024 года по апрель текущего экспорт зерна составил 6,9 млн тонн или на 54% больше аналогичного периода 23/24 года.

На сегодня традиционными маршрутами экспорта являются Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан.  Увеличены поставки в Иран и Азербайджан. Транзитные пути пролегают через территории России, Латвии, Литвы, Эстонии, Азербайджана, Грузии, Туркменистана и Китая.  

#бюджет #зерно #финансирование #урожай #посев

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