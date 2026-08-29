Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области

Фото: Акимат региона

Уйгурский район Алматинской области наращивает инвестиции в сельское хозяйство, расширяет площади орошаемых земель и запускает новые проекты в сфере переработки сельхозпродукции. Об этом сообщил аким Алматинской области Марат Султангазиев на встрече с жителями района, передает Kazpravda.kz.

На отчетной встрече глава региона подвел итоги социально-экономического развития района, рассказал о реализуемых инфраструктурных проектах и ответил на вопросы жителей.

С начала года в Уйгурский район привлечено 18,1 млрд тенге инвестиций, что на 38,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До конца года здесь планируется запустить восемь инвестиционных проектов общей стоимостью 41,6 млрд тенге.

Одним из ключевых направлений развития района остается агропромышленный комплекс. В этом году посевные площади увеличились до 27,4 тыс. гектаров, что на 14,1% больше прошлогоднего показателя. Площадь посевов кукурузы выросла на 3 тыс. гектаров, благодаря чему ожидается увеличение урожая этой культуры почти на 59%.

«В текущем году на национальную цифровую инвестиционную платформу внесены шесть крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 60,4 млрд тенге. В результате их реализации будет создано более 1 тыс. новых рабочих мест», — заявили в акимате Алматинской области.

За счет привлечения инвесторов площадь масличных культур в районе увеличилась в шесть раз - с 200 до 1 200 гектаров. Полностью завершена уборка зерновых культур, собрано 4,8 тыс. тонн продукции.

В районе продолжается внедрение водосберегающих технологий. За последние два года современные системы орошения появились на площади 5 250 гектаров, а в течение последнего месяца начались работы еще на 15 гектарах.

Уйгурский район также остается одним из лидеров области по обновлению сельскохозяйственной техники. Сегодня здесь зарегистрирована 771 единица техники, из которых 61,7% уже обновлено.

Параллельно продолжается работа по вовлечению земель в хозяйственный оборот. В этом году 2 490 гектаров пастбищ переведены в орошаемые сельхозугодья, до конца года планируется освоить еще 1 тыс. гектаров. Кроме того, 14,8 тыс. гектаров земель переданы сельским округам для организации выпаса скота.

Среди крупнейших проектов, включенных в инвестиционный пул района, - строительство третьей очереди комплекса по производству 35 тыс. тонн мяса птицы, переработка гибридных семян кукурузы, строительство элеватора вместимостью 100 тыс. тонн зерна, внедрение систем капельного и дождевального орошения, а также запуск производства сульфата натрия.

Особое место в сельском хозяйстве района занимает садоводство. Именно здесь расположено около 60% всех абрикосовых садов Казахстана. Площадь плодоносящих садов составляет 2 145 гектаров, а фестиваль абрикоса уже стал одной из визитных карточек района.

Во время встречи с жителями аким области рассказал и о развитии коммунальной инфраструктуры. В селах Калжат, Кыргызсай и Шонжы продолжается реконструкция систем водоснабжения. В четырех населенных пунктах уже проложено 367 километров газовых сетей, к которым подключено 4 181 домовладение. Также прорабатывается газификация еще пяти сел за счет средств инвестора.

В сфере дорожной инфраструктуры в этом году завершится средний ремонт подъездной дороги к селу Шарын, а в семи населенных пунктах будет отремонтировано 33 километра дорог. По национальному проекту модернизации сельского здравоохранения уже введены в эксплуатацию пять медицинских объектов.

В ходе встречи жители подняли вопросы состояния канализационной системы в селе Шонжы, ремонта моста возле сел Шошанай и Жанасай, а также других объектов инфраструктуры. Марат Султангазиев поручил ответственным службам проработать механизмы финансирования и обеспечить безопасность объектов, которыми ежедневно пользуются жители района.