Жатва идет полным ходом

Ход страды, обеспечение механизаторов необходимыми ресурсами и вопросы подготовки к следующему сельскохозяйственному сезону рассмот­рены на совещании в Министерстве сельского хозяйства под председательством главы аграрного ведомства Айдарбека Сапарова. В мероприятии также приняли участие руководители структурных подразделений министерства, председатели его комитетов, представители подведомственных организаций и акиматов областей.

По информации вице-министра сельского хозяйства Назгуль Хатеповой, в нынешнем году уборочная площадь сельхозкультур составляет 24,2 млн га, из них 15,6 млн га приходится на зерновые и зерно­бобовые культуры. На сегодняшний день убрано 5,4 млн га зерновых, или 34,4% от общей площади. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 2,7 млн га, или 16,7%. Намолочено 7,5 млн тонн зерна против 3,7 млн тонн годом ранее. Кроме того, соб­рано 1,9 млн тонн овощей, 1,7 млн тонн бахчевых культур и 783 тыс. тонн картофеля.

На полях задействовано свыше 130 тыс. тракторов, 29 тыс. зерноуборочных комбайнов, 17 тыс. жаток и 130 тыс. единиц другой сельхозтехники. Для проведения уборочных работ регионам выделена 401 тыс. тонн удешевленного дизельного топ­лива. Для сельхозпроизводителей основных зерносеющих регионов стоимость дизтоплива составляет 305–310 тенге за литр, что на 10% ниже рыночной цены.

На совещании отдельно рассмот­рены вопросы финансового обеспечения отрасли. В рамках льготного кредитования профинансировано более 5,7 тыс. производителей сельскохозяйственного сырья. Механизм раннего финансирования посевной будет продолжен в 2027 году.

– По поручению Президента государство последовательно создает условия для своевременного финансирования аграриев. В свою очередь сельхозтоваропроизводители должны ответственно исполнять свои обязательства, чтобы наличие просроченной задолженности не ограничивало доступ к финансированию в следующем году, – отметил министр сельского хозяйства.

В этой связи акиматам поручено усилить контроль за исполнением обязательств руководителей фермерских хозяйств перед финансовыми институтами и не допускать накоп­ления проблемной задолженности.

В рамках подготовки к сезону 2027 года также рассмотрены вопросы формирования семенного фонда и обеспечения аграриев минеральными удобрениями. Совокупная емкость хранения зерна в стране сос­тавляет 30,7 млн тонн, в том числе 13,3 млн тонн – на лицензированных хлебоприемных предприятиях и 17,4 млн тонн – на частных зерно­хранилищах. В основных зерносеющих регионах свободные мощности в полном объеме позволяют принять урожай нынешнего года.

Айдарбек Сапаров отметил, что в ходе мониторинга выявлены расхож­дения между данными областных акиматов и сведениями территориальных инспекций КГИ Минсельхоза по фактическим объемам уборочных работ. Министр потребовал исключить подобные случаи и обеспечить достоверность всей оперативной информации.

– Сегодня мы видим хорошие темпы уборочной. Но за цифрами в отчетах должна стоять реальность. Нельзя допускать завышения показателей или представления неподтвержденных данных. Нам нужна объективная картина по каждому региону. Только на основе достоверной информации можно будет принимать правильные и своевременные решения. За достоверность каждого показателя руководители должны и будут нести персональную ответственность, – заявил глава Минсельхоза.