Жатва идет полным ходом

На полях республики в эти дни решается судьба урожая. Днем и ночью комбайнами ведется обмолот зерновых и масличных культур, грузовые фуры вывозят обмолоченное зерно на элеваторы. Массовая уборочная стартовала во всех основных аграрных регионах Казахстана еще 15 августа.
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