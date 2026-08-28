В Казахстане намолочено 7,7 млн тонн зерна

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане продолжается уборочная кампания. На сегодня убрано 5,5 млн га зерновых культур, или 35,5% площадей. Это почти в два раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. При средней урожайности 14 ц/га аграриями уже намолочено 7,7 млн тонн зерна против 3,9 млн тонн годом ранее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

На лицензированные хлебоприемные предприятия уже поступило более 1 млн тонн зерна – 1 025,2 тыс. тонн. Это в семь раз превышает объем, принятый на хранение за аналогичный период 2025 года, когда показатель составлял 145,5 тыс. тонн.

Основной объем поступившей мягкой пшеницы относится к высококачественному зерну. По результатам определения качественных показателей 78% зерна отнесено к третьему классу, 14% – к четвертому. Доля пшеницы пятого класса и неклассного зерна составляет 7%.

Высокие качественные характеристики отмечаются и по содержанию клейковины. Более половины поступившей мягкой пшеницы – 56% – имеет содержание клейковины свыше 28%. Еще 19% приходится на зерно с содержанием клейковины 25–27%, 25% – с содержанием 23–24%.

Таким образом, по мере поступления зерна нового урожая на хлебоприемные предприятия формируется положительная картина его качественных характеристик. Министерство сельского хозяйства продолжает системный мониторинг качества принимаемого зерна, включая его классность и основные физико-химические показатели.

Наряду с зерновыми культурами продолжается уборка масличных и овощебахчевых культур. На сегодняшний день намолочено 244 тыс. тонн маслосемян. Собрано более 1,9 млн тонн овощей, 1,7 млн тонн бахчевых культур и 795 тыс. тонн картофеля. Уборочные работы по данным культурам проходят в плановом режиме.

Состояние посевов находится на постоянном контроле Министерства сельского хозяйства.

Для оперативной оценки ситуации создана специальная рабочая группа, которая проводит выездные обследования непосредственно в регионах. Согласно данным местных исполнительных органов, 98% посевов зерновых и масличных культур находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Для проведения осенне-полевых работ в регионы выделено 401,1 тыс. тонн дизельного топлива. На сегодняшний день заключены договоры и оплачено 161,3 тыс. тонн, или 40% от выделенного объема. Отгружено 143 тыс. тонн, или 36%.

Продолжается также обеспечение аграриев минеральными удобрениями. При плане на 2026 год в объеме 2,3 млн тонн на сегодняшний день заключены договоры и отгружено 2 млн тонн, или 85% от годового плана.

Уборочная кампания продолжается в штатном режиме. Осуществляется постоянный мониторинг темпов уборки, состояния посевов, обеспеченности необходимыми ресурсами, а также объемов и качества поступающего на хранение зерна.