60 приоритетных видов спорта определят в Казахстане

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

В последние годы наблюдается тенденция перераспределения бюджетных ресурсов. Основное внимание уделяется развитию массового и молодежного спорта. В связи с этим устанавливается предельный уровень финансирования профессиональных спортивных клубов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Одним из ключевых нововведений стало определение порядка 60 приоритетных видов спорта. В данный перечень включены дисциплины, входящие в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских игр, а также неолимпийские виды спорта, представленные на Азиатских и Параазиатских играх, и национальные виды спорта. Об этом сообщил вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, предлагается трансформировать статус республиканских и региональных аккредитованных спортивных федераций, приравняв их к национальным.

«Для аккредитации спортивных федераций определены следующие дополнительные требования: обязательное членство местных аккредитованных федераций в составе национальной федерации по соответствующему виду спорта; разработка и утверждение национальных стандартов спортивной подготовки; наличие у национальных федераций по олимпийским и неолимпийским видам спорта членства в международных спортивных организациях, признанных Международным олимпийским комитетом, и/или признание со стороны Национального олимпийского комитета РК», — сказал спикер. 

фото: СЦК

Следующая норма — введение понятия «сопровождение спортсмена-инвалида первой группы». Реализация данного стандарта позволит повысить качество подготовки спортсменов с ограниченными возможностями к национальным и международным стартам. Мера охватит порядка 1500 спортсменов.

Еще одним нововведением является внедрение механизма ротации руководителей государственных организаций в сфере физической культуры и спорта с периодичностью один раз в пять лет. Ротация осуществляется в пределах соответствующего региона. Если в области функционирует только одна профильная организация, ротация проводится с руководителями организаций соседних районов или городов внутри той же области.

 

#Спорт #виды #СЦК #Минтуризма #приоритет #определение

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