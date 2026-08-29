Кубок Казахстана по конкуру стартовал в Астане

Спорт

В соревнованиях принимают участие 35 спортсменов из четырех регионов Казахстана

Фото: Акимат Астаны

В столичном конноспортивном комплексе «Аргымак» стартовал Кубок Республики Казахстан по конкуру. За победу в турнире борются 35 спортсменов из Астаны, Алматы, Шымкента и Алматинской области, передает Kazpravda.kz.

Общий призовой фонд соревнований составляет 2 млн тенге. Турнир проходит в трех категориях — среди любителей, юношей и профессиональных спортсменов.

Участникам предстоит преодолеть шесть различных маршрутов с препятствиями высотой от 100 до 130 сантиметров. Соревнования продлятся два дня.

Вице-президент РОО «Федерация конного спорта Казахстана» Даурен Ахметов отметил значение республиканских турниров для развития этого вида спорта и подготовки молодых всадников.

«Сегодняшний турнир — это важная площадка, которая дает мощный импульс дальнейшему развитию конкура в Казахстане. Подобные республиканские соревнования позволяют опытным спортсменам оттачивать свое мастерство, а молодым всадникам — набираться соревновательного опыта и раскрывать свой потенциал.

Результат в конкуре зависит не только от подготовки самого спортсмена. За каждым успешным прыжком стоят доверие и взаимопонимание между всадником и лошадью, а также ежедневный кропотливый труд. Именно это партнерство делает наш вид спорта уникальным и зрелищным для болельщиков.

Для федерации ключевыми направлениями работы остаются поддержка подрастающего поколения, повышение профессионального уровня спортсменов, развитие судейской системы и совершенствование культуры проведения соревнований.

Особо хочу отметить, что в этом году Казахстан возвращается на Азиатские игры по конному спорту после 12-летнего перерыва. Это важный шаг, который позволит нашим спортсменам вновь защищать честь страны на международной арене», — заявил вице-президент РОО «Федерация конного спорта Казахстана» Даурен Ахметов.

Соревнования организованы при поддержке Международной федерации конного спорта (FEI) и проводятся в соответствии с международными стандартами.

Отдельное внимание в Федерации конного спорта уделяют подготовке национальной сборной к летним Азиатским играм. Казахстанские спортсмены вернутся на эти соревнования после 12-летнего перерыва. В последний раз сборная страны участвовала в летней Азиаде в 2014 году в Инчхоне.

В состав команды на предстоящие соревнования входят Олег и Раиса Соколенко, Нурила Турисбекова и Ксения Баталова. По словам представителя Федерации конного спорта Казахстана Алуа Ишеевой, ведущие спортсмены уже полтора месяца тренируются в Европе.

«Наши ведущие спортсмены уже полтора месяца тренируются в Европе, целенаправленно готовясь к летним Азиатским играм. Как вы знаете, спустя 12 лет национальная сборная настроена побороться за медали Азиады. В состав команды входят Олег и Раиса Соколенко, Нурила Турисбекова и Ксения Баталова.

Наше ключевое отличие от соперников заключается в том, что наша всадница Ксения Баталова самостоятельно воспитывает и тренирует у нас в стране лошадь немецкой породы с самого ее детства.

Подобные случаи — большая редкость. Разумеется, на предстоящих Азиатских играх мы нацелены

исключительно на призовые места», — отметила представитель РОО «Федерация конного спорта Казахстана» Алуа Ишеева.

#Астана #Спорт #конкурс

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