Кубок Казахстана по конкуру стартовал в Астане

Фото: Акимат Астаны

В столичном конноспортивном комплексе «Аргымак» стартовал Кубок Республики Казахстан по конкуру. За победу в турнире борются 35 спортсменов из Астаны, Алматы, Шымкента и Алматинской области, передает Kazpravda.kz.

Общий призовой фонд соревнований составляет 2 млн тенге. Турнир проходит в трех категориях — среди любителей, юношей и профессиональных спортсменов.

Участникам предстоит преодолеть шесть различных маршрутов с препятствиями высотой от 100 до 130 сантиметров. Соревнования продлятся два дня.

Вице-президент РОО «Федерация конного спорта Казахстана» Даурен Ахметов отметил значение республиканских турниров для развития этого вида спорта и подготовки молодых всадников.

«Сегодняшний турнир — это важная площадка, которая дает мощный импульс дальнейшему развитию конкура в Казахстане. Подобные республиканские соревнования позволяют опытным спортсменам оттачивать свое мастерство, а молодым всадникам — набираться соревновательного опыта и раскрывать свой потенциал. Результат в конкуре зависит не только от подготовки самого спортсмена. За каждым успешным прыжком стоят доверие и взаимопонимание между всадником и лошадью, а также ежедневный кропотливый труд. Именно это партнерство делает наш вид спорта уникальным и зрелищным для болельщиков. Для федерации ключевыми направлениями работы остаются поддержка подрастающего поколения, повышение профессионального уровня спортсменов, развитие судейской системы и совершенствование культуры проведения соревнований. Особо хочу отметить, что в этом году Казахстан возвращается на Азиатские игры по конному спорту после 12-летнего перерыва. Это важный шаг, который позволит нашим спортсменам вновь защищать честь страны на международной арене», — заявил вице-президент РОО «Федерация конного спорта Казахстана» Даурен Ахметов.

Соревнования организованы при поддержке Международной федерации конного спорта (FEI) и проводятся в соответствии с международными стандартами.

Отдельное внимание в Федерации конного спорта уделяют подготовке национальной сборной к летним Азиатским играм. Казахстанские спортсмены вернутся на эти соревнования после 12-летнего перерыва. В последний раз сборная страны участвовала в летней Азиаде в 2014 году в Инчхоне.

В состав команды на предстоящие соревнования входят Олег и Раиса Соколенко, Нурила Турисбекова и Ксения Баталова. По словам представителя Федерации конного спорта Казахстана Алуа Ишеевой, ведущие спортсмены уже полтора месяца тренируются в Европе.