Казахстанские спортсмены готовятся к Азиаде-2026

Спорт

 Cостоялось совещание по вопросам подготовки национальной сборной к XX летним Азиатским играм, которые пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года в японской префектуре Айти и городе Нагоя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Минтуризма и спорта

В совещании приняли участие руководители национальных спортивных федераций по летним видам спорта. Участники рассмотрели текущий уровень готовности национальных команд, результаты спортсменов на международных соревнованиях, выполнение утверждённых планов, а также вопросы медицинского, материально-технического и организационного обеспечения.

В XX летних Азиатских играх ожидается участие около 15 тысяч спортсменов из 45 стран. В рамках соревнований будет разыграно 469 комплектов медалей. Казахстан планирует выступить в 35 видах спорта.

С начала года казахстанские спортсмены приняли участие в 282 международных соревнованиях, включая 26 чемпионатов мира, 71 этап Кубка мира, 37 чемпионатов Азии и 148 международных турниров по 68 видам спорта. Кроме того, Дирекцией развития спорта организовано 226 учебно-тренировочных сборов. Для усиления тренерских штабов по 13 видам спорта привлечены 24 иностранных специалиста из 11 стран.

По итогам совещания отмечена необходимость обеспечить выполнение принятых обязательств, усилить контроль за подготовкой национальных сборных и оперативно решать возникающие проблемные вопросы. 

#Казахстан #подготовка #Спорт #Азиада

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