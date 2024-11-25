Семь лет колонии за хищения из бюджета получила бухгалтер в Актюбинской области

Она присвоила почти 50 млн тенге

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Мугалжарского района Актюбинской области выявила в дошкольных организациях факты присвоения бюджетных средств в сумме более 54 млн тенге, передает Kazpravda.kz

Как выяснилось, бухгалтеры детских садов «Балауса», «Гүлдер», «Шапағат» и «Арай» подписывали банковские документы от имени руководителей и незаконно переводили деньги на свои счета.

По всем указанным фактам прокуратурой района в отношении бухгалтеров начато досудебное расследование по части 2 и 4 уголовной статьи «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

По результатам досудебного расследования в отношении бухгалтеров детских садов «Шапағат» и «Арай» уголовные дела прекращены, в связи с возмещением ущерба на общую сумму более 5 млн тенге.

В отношении бухгалтера детских садов «Балауса» и «Гүлдер» по факту присвоения 49 млн тенге состоялись судебные акты, суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы, добавили в надзорном органе.