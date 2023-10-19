Паркинги и метро будут адаптированы под защитные сооружения – МЧС

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Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК сообщил министр по ЧС Сырым Шарипханов.

«Защитные сооружения, как мы сейчас их называем, во время Второй мировой войны назывались бомбоубежищами. Их предназначение – это укрытие наибольшей работающей смены. То есть они создаются около объектов, которые продолжают функционирование в особый период, то есть время боевых действий.

А остальное население должно эвакуироваться в безопасную зону или находиться по местам жительства, либо укрываться в простейших закрытых сооружениях – подвалах, метро, других заглубленных местах», – пояснил спикер.

Количество подобных сооружений не подлежит разглашению.

«Сейчас многие предприятия поменяли форму собственности, не имеют мобилизационного заказа, переориентировались на мирное производство, и поэтому в своем большинстве рядом находящиеся с ними объекты не выполняют функцию защитных. Но тем не менее мы работу проводим, проверяем, добиваемся того, чтобы они приводили в соответствие», – отметил Шарипханов.

Кроме того, он сообщил, что прорабатывается вопрос адаптации простых сооружений, таких как автопаркинги и метро, под защитные.

Также разработан проект для возможности укрытия личного состава, населения в контейнерных защитных сооружениях.

«Прототип готов. Мы проведем расчеты, чтобы обосновывать, в каком количестве нам нужны такие сооружения, далее будем масштабировать на всю республику», – заключил министр.