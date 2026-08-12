Глава Минкультуры обратилась к казахстанской молодежи

Культура и общество

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева опубликовала обращение к молодежи Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Дорогие друзья! Поздравляю Вас с Международным днем молодежи!

Молодежь – это главная созидательная сила Казахстана. Сегодня в нашей стране проживает более 5,8 миллиона молодых граждан – почти треть населения. Именно вам предстоит определять будущее государства.

Развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций закреплено в новой Конституции Республики Казахстан как один из ключевых приоритетов развития страны. Убеждена, что это стало важным сигналом и мощной мотивацией для молодежи, открыв новые возможности для самореализации, профессионального роста и активного участия в построении Справедливого Казахстана.

По инициативе Главы государства государственная молодежная политика получила новый импульс. Возрастная категория молодежи была расширена до 35 лет, что позволило значительно увеличить число молодых людей, охваченных мерами государственной поддержки. Сегодня создаются реальные возможности для получения качественного образования, трудоустройства, открытия собственного дела, приобретения жилья, развития волонтерства и гражданской активности. Уже сегодня эти меры дают конкретные результаты.

По программам льготного кредитования «Наурыз» и «Отау» государственной поддержкой охвачено более 5,4 тысячи молодых казахстанцев, а благодаря региональным жилищным программам собственное жилье приобрели свыше 7,2 тысячи молодых семей и специалистов. В рамках проекта «Жасыл ел» в текущем году сезонной занятостью обеспечены более 35 тысяч молодых людей. Ежегодно талантливая молодежь получает гранты «Тәуелсіздік ұрпақтары» на реализацию собственных проектов, а лауреатами Государственной молодежной премии «Дарын» становятся лучшие представители нового поколения.

Особое значение имеет участие молодежи в общественной жизни страны. Тысячи молодых казахстанцев становятся волонтерами, реализуют социальные инициативы, участвуют в проектах «Таза Қазақстан», внося реальный вклад в развитие общества и укрепление общенациональных ценностей. Сегодня в Казахстане работают более 400 молодежных организаций и 235 молодежных ресурсных центров, где созданы возможности для самореализации каждого молодого человека.

Кроме того, Казахстан уверенно движется по пути цифровой трансформации, внедрения передовых технологий и искусственного интеллекта. Именно молодому поколению предстоит стать главным драйвером этих изменений, создавать новые решения, развивать отечественную науку, технологическое предпринимательство и тем самым укреплять конкурентоспособность нашей республики.

Впереди важный исторический этап для нашей страны - выборы в Курултай. И особенно радует, что в партийных списках представлено немало молодых кандидатов. Это свидетельствует о растущей гражданской активности молодежи, ее готовности брать на себя ответственность и участвовать в формировании будущего страны.

Юноши и девушки! Ваши знания, энергия, ответственность и стремление менять мир к лучшему – это наша главная инвестиция.
Мы искренне гордимся вами, верим в ваши способности, инициативность и стремление созидать. Пусть перед вами всегда открываются новые возможности, а ваши успехи становятся успехами всего Казахстана. С праздником!

#обращение #поздравление #молодежь #Балаева

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