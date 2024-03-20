Алматинцев предупредили об опасности в горах

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МЧС сообщает, что в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, выпадением осадков, есть риски схода лавин.

Выставлены блокпосты по ограничению доступа в зону лавинного риска: «Аюсай» в бассейне р. «Улкен Алматы» (Визит центр), «Эдельвейс» в бассейне р. Киши Алматы, «Шымбулак».

МЧС настоятельно рекомендует алматинцам, туристам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы.