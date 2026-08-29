Новорожденным в Байконуре не выдавали положенные медицинские комплекты

Закон и Порядок

Районная больница не обеспечивала новорожденных положенными комплектами в полном объеме

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Байконура выявила нарушения при обеспечении новорожденных и их матерей медицинскими комплектами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, передает Kazpravda.kz.

Нарушения были установлены в ходе анализа соблюдения законодательства в сфере здравоохранения в деятельности районной больницы.

Как выяснилось, беременные жительницы Байконура находились под наблюдением местных медицинских организаций, однако после рождения детей предусмотренные законодательством комплекты «Матери и ребенка» им не выдавались в полном объеме.

«По результатам акта прокурорского надзора приняты меры, нарушенные права восстановлены, 600 матерей и детей обеспечены необходимыми комплектами „Матери и ребенка“», - заявили в Генеральной прокуратуре.

В надзорном органе отметили, что выявленные нарушения затрагивали конституционные права граждан, в том числе новорожденных.

#матери #нарушения прав #новорежденные

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