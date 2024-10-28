Какие спортивные соревнования пройдут на этой неделе

Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

В Министерстве туризма и спорта представили информацию о предстоящих на ближайшую неделю спортивных мероприятиях, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

31 октября - 6 ноября – В Шымкенте пройдет открытый республиканский турнир по көкпар среди взрослых, посвященный А. Аскарову. В соревнованиях примут участие 150 спортсменов из всех областей и городов Астана, Алматы.

28-31 октября – Чемпионат мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания). Казахстан будет представлен в следующих дисциплинах:

28-31 октября – Чемпионат мира по греко-римской борьбе:

До 55 кг: Исхар Курбаев

До 63 кг: Ержет Жарылкасын

До 72 кг: Мейржан Шермаханбет

До 82 кг: Евгений Поливадов

29 октября – Чемпионат мира по женской борьбе:

До 55 кг: Зульфия Яхьярова

До 59 кг: Диана Каюмова

До 65 кг: Ирина Казюлина

До 72 кг: Жамиля Бакбергенова

30-31 октября – Чемпионат мира по вольной борьбе:

До 61 кг: Асыл Айтакын

До 70 кг: Нуркожа Кайпанов

До 79 кг: Даулет Ергеш

До 92 кг: Нурдаулет Бекенов

1-3 ноября – Казахстан примет участие в Grand Prix de France 2024 – международном турнире по фигурному катанию, в третьем этапе серии Гран-при сезона 2024/2025. Организатором турнира выступает Французская федерация ледовых видов спорта. Место проведения: Франция, г. Анже, ледовый дворец «Angers IceParc».

1-3 ноября – В Солт-Лейк-Сити (США) пройдет второй этап Кубка мира по шорт-треку. Сборную Казахстана представят 12 конькобежцев.

30 октября – 2 ноября – В Талдыкоргане пройдет чемпионат Республики Казахстан по киокушинкай-кан каратэ. Ожидается участие порядка 120 спортсменов из 15 регионов.

31 октября4 ноября – Кубок Казахстана по комбат дзю-дзюцу среди юниоров и взрослых. В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов. Место проведения: Туркестанская область, г. Сарыагаш

2-3 ноября – В Костанае состоится чемпионат Республики Казахстан по грэпплингу AIGA с участием 120 спортсменов.

#казахстан #Спорт #события

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