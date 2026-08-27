15-летняя алматинка завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по шахматам среди девушек до 20 лет

Спорт

Континентальное первенство проходило с 16 по 26 августа в Мумбаи (Индия)

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Алматинская шахматистка Мария Холявко стала серебряным призером чемпионата Азии среди девушек до 20 лет. Об этом сообщили в Управлении спорта города Алматы.

Континентальное первенство проходило с 16 по 26 августа в Мумбаи (Индия). В соревнованиях по классическим шахматам приняли участие 66 спортсменок.

15-летняя Мария выступила в более старшей возрастной категории и завершила турнир без единого поражения. В девяти партиях она одержала пять побед и четыре встречи завершила вничью, набрав 7 очков из 9 возможных.

По итогам чемпионата Мария Холявко заняла второе место, уступив победительнице всего пол-очка.

Серебро чемпионата Азии среди спортсменок до 20 лет стало значимым международным достижением молодой алматинской шахматистки.

#Спорт #шахматы #чемпионат Азии #алматинка

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