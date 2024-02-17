Беременную женщину и детей вызволили из снежного плена в области Жетысу
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Медицинская помощь не потребовалась, передает Kazpravda.kz
Дорожники «КазАвтоЖол» области Жетысу вызволили из снежного плена беременную женщину и двух маленьких детей на автодороге республиканского значения «Сарыозек – Коктал» на 45 км.
«В результате слаженной работы дорожников легковую машину, в которой они находились оперативно вызволили из снежного заноса с помощью спецтехники», - говорится в сообщении.
Медицинская помощь не потребовалась, автомобиль направился в поселок Сарыозек.