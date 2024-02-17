Беременную женщину и детей вызволили из снежного плена в области Жетысу

Фото: Orda.kz

Дорожники «КазАвтоЖол» области Жетысу вызволили из снежного плена беременную женщину и двух маленьких детей на автодороге республиканского значения «Сарыозек – Коктал» на 45 км.

«В результате слаженной работы дорожников легковую машину, в которой они находились оперативно вызволили из снежного заноса с помощью спецтехники», - говорится в сообщении.

Медицинская помощь не потребовалась, автомобиль направился в поселок Сарыозек.