фото из архива «КП»

Новая песня о народном герое

Национальный архив РК представил документы из личного фонда писателя, доктора филологических наук, профессора Серика Негимова, рассказывающие о Герое Советского Союза, казахском батыре Малике Габдуллине.

По словам Серика Нигметоллаевича, он начал собирать материалы о Малике Габдуллине в 1970-е. За долгое время поисков довелось поработать в архивах России и Казахстана, пообщаться с современниками народного героя, пролистать сотни листов газетных подшивок фронтовых лет. Так по крупицам собиралась информация, которая затем вошла в несколько изданных ученым книг о Малике Габдуллине. Очередная его книга «Малик Габдуллин» вышла в 2022 году, перевод с казахского на русский язык сделал Госман Толегулов.

– Важные факты я обнаружил, когда работал с материалами ТАСС и КазТАГа военных лет, – говорит Серик Негимов. – К примеру, на литературном факультете Казахского педагогического института была учреждена стипендия имени Малика Габдуллина, а композитор Есхан Есетов написал о нем песню на слова кызылординского поэта Толеу Уркимбаева.

Об этом в газете «Фронтовая правда» («Майдан правдасы») 12 мая 1943 года было опубликовано небольшое сообщение: «Кызылорда. В колхозах и аулах тепло восприняли новую песню поэта Толеу Уркимбаева о славном сыне казахского народа, Герое Советского Союза Малике Габдуллине. Новая песня о народном герое быстро расходится среди людей, ее поют не только юноши и девушки, но и практически все взрослое население».

Газета «Казахстанская правда» в номере от 20 августа 1943 года в передовой статье «Гордость казахского народа» написала, что «Малик Габдуллин является настоящим национальным героем, вобравшим в себя замечательные боевые традиции и качества родного народа».

Как рассказал Серик Негимов, Политуправление Красной армии в 1943 году выпустило на казахском языке листовку, посвященную Малику Габдуллину. В этом воззвании, полном патриотических размышлений и призывов, героизм казахского воина – человека особого творческого склада, милосердного к людям, но беспощадного к врагам, приводятся в качестве образцового примера.

Бойцам пример достойный

Листовка начинается следующими словами:

«Воины-казахи! Вы, наверное, слышали о Герое Советского Союза, гвардии майоре Малике Габдуллине. Малик – достойный сын Советского Союза. На фронтах Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и счастье любимой Родины Габдуллин совершил немало замечательных подвигов».

Далее в листовке говорится, что Малик Габдуллин – верный сын своей необъятной Родины, гордость казахского народа, подчеркивается, что он – выходец из бедной крестьянской семьи, который благодаря труду, целеустремленности и упорству добился многого: учился отлично в институте, занимался научной работой и написал кандидатскую диссертацию, с 1932 года публиковал свои стихотворения на страницах периодических изданий.

Говорится в листовке и о ратных подвигах воина: «В одном бою 13 автоматчиков во главе с Габдуллиным противостояли целой пехотной роте и пяти танкам врага. Нашими бойцами было уничтожено около 150 вражеских солдат и два танка. Фашисты отступили… Малик лично уничтожил в этом бою до 50 фашистов». Наряду с мужеством и отвагой Габдуллина несколько пламенных строк посвящены и его агитаторскому дару. Бойцов призывают: «И вы будьте отважными, смелыми, как Малик. Уничтожайте немецких захватчиков так же, как и Малик».

В архивном фонде Серика Негимова хранятся и произведения самого Малика Габдуллина о военном лихолетье.

«1941 год. 21–22 октября. Окрестности села Спасс-Рюховское. Немецкие автоматчики при поддержке 12 самолетов и многих танков начали наступление на наши рубежи. Они двинулись на нас, сотрясая землю и поливая свинцом», – пишет военный мемуарист Малик Габдуллин в произведении «Это наш Баха».

Баха – отважный разведчик, командир отделения, журналист с солидным стажем Бахтияр Мендыгазин. До войны он работал в Союзе писателей и в издательстве художественной литературы. Его мужественные действия против превосходящих сил противника Габдуллин описывает так: «В тот момент из окопа выскочил небольшого роста боец со связкой гранат в руке, быстро обошел передний танк и бросил гранаты на его моторный отсек. Раздался оглушительный взрыв, в небо взметнулся столб пламени и дыма. А боец лег на землю и стал разить из автомата немецких солдат, ползком двигавшихся за танками».

Автор характеризует своего героя как хорошо образованного, справедливого человека и приводит отрывок из его письма от 24 июля 1942 года писателю Габдолу Сланову: «Недавно в одном из боев мы уничтожили до 50 фашистов. За это командование представило меня к ордену Красной Звезды. Но вы не думайте, что я один совершил подвиг, отважных ребят у нас очень много».

В записях Малика Габдуллина приводится немало фактов, когда Бахтияр Мендыгазин перед кровопролитными сражениями в болотистых местностях Калининской, Новгородской, Псковской областей, Великих Лук добывал для панфиловцев-гвардейцев ценные сведения о состоянии вражеских сил. Удивляли Габдуллина его аккуратность и собранность. Он описывает блиндаж разведчиков с дощатым полом, со стенами из сосновых жердей, письменным столом и электрической лампой, с двухъярусными нарами, который во фронтовых условиях представлял собой своеобразный «дворец».

Из писем однополчан

Пламенными чувствами, теплыми дружескими пожеланиями наполнено и письмо Бахтияра Мендыгазина другу, датированное 1 февралем 1943 года:

«Дорогой Малик! Мы только сегодня получили весть, которую с нетерпением ждали давно. В случае такой большой радости обычно трудно сразу выразить все пожелания, все, что бурлит в груди; буквально страдаешь, не находя нужных слов. Я сейчас испытываю именно такое состояние.

Да, звание Героя – великое, дорогое звание. Это – результат пролитой за Родину, за народ крови, пережитых трудностей и мучений; оценка, данная партией, правительством, вершина оказанного почета. Это знает народ, народ не забывает твои заслуги. Я доволен, что не зря пролита кровь, перенесены трудности. Радуюсь этому.

Я желаю тебе долгой, счастливой жизни. Плодотворного труда во имя великой партии, дорогого народа, надеюсь, что так и будет.

Будь счастлив, пусть растет твой авторитет, друг мой!

Вся дивизия восхищается тобой, с почетом и уважением называет твое имя. И я нахожусь среди них, радость наполняет душу, мы все празднуем нашу общую победу».

В послании с фронта, адресованном родителям Героя Советского Союза Малика Габдуллина и опубликованном в газете «Социалистік Қазақстан» от 28 марта 1943 года, говорилось:

«Уважаемые родители! Этим коротким письмом хотим выразить нашу радость. Среди тех, кто в лихую годину, когда враг напал на нашу страну, встал на защиту Родины, был и ваш Малик. На борьбу с ненавистным врагом бросились все наши славные джигиты, чтобы отстоять честь и достоинство народа, отомстить за смерть безвинно погибших соотечественников. «Лучше смерть, чем быть под пятой немецких зверей!» – был их девиз. Они поклялись до последней капли крови защищать Святую Отчизну.

И когда мы говорим о тех, кто был верен этой клятве, в первую очередь называем имя Малика. Он своими ратными подвигами доказывал это. В самые трудные минуты выводил бойцов из безвыходного положения и добивался победы, показывал пример упорства, находчивости, любви к своему народу. Он сражается так же храбро, как и наши героические предки. Он сумел по-новому использовать их традиции в новое время, в современной войне.

Самоотверженный ратный труд Габдуллина, оправдавшего доверие Родины, по достоинству оценен ею. Ему присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Мы искренне радуемся этому вместе с вами, поздравляем от всей души. Огромное, сердечное спасибо родителям, воспитавшим такого народного батыра, как Малик!»

В архиве Серика Негимова хранятся и письма Малика Габдуллина Герою Советского Союза Бауыржану Момышулы. «Батыр – что высокогорный сокол, вы напоминаете нам именно такого сокола, беспощадного к врагам, поэтому мы, ваши младшие братья, питаем к вам искреннюю любовь», – написано 31 марта 1944 года.

По словам Серика Негимова, произведения ученого-фронтовика Малика Габдуллина, написанные в годы Великой Отечественной войны, отличаются особой исторической и художественной значимостью. Невозможно не удивляться тому, как он, постоянно находясь среди огня, под градом пуль, трудился настолько плодотворно, создавал вещи, бывшие плодом глубоких раздумий.

Так, в письме лидеру национальной интеллигенции Габиту Мусрепову 12 мая 1942 года Малик Габдуллин написал: «С первых дней войны стал вести дневник. Но, к сожалению, в одном из прошлых боев все записи были уничтожены. После этого я написал еще много вещей под псевдонимом «Сын казаха» – в общей сложности свыше 750 тетрадных страниц. В них собрано немало эпизодов о делах и подвигах Бауыржана Момышулы, Мукана Сламкулова, Балтабека Жетписбаева, Жалмуханбета Бозжанова, Казтая Садуакасова, Жумажана Батталова».

30 августа 1943 года Малик Габдуллин сдал в Центральный государственный архив Казахской ССР свою рукопись «Сын казаха» («Мои фронтовые друзья») объемом 251 страница. Она предваряется следующими словами: «Посвящаю этот труд одному из замечательных полководцев, герою борьбы против немецких фашистов за счастье и свободу советского народа, другу казахского народа, сумевшему превратить доверенную ему дивизию в дивизию героев, гвардии генерал-майору, Герою Советского Союза, нашему наставнику Ивану Васильевичу Панфилову.

М. Габдуллин».

По словам директора Национального архива РК Сагилы Нурлановой, личный фонд документов Серика Негимова имеет непреходящее значение для сохранения исторической памяти казахстанцев, воспитания духа гражданственности и патриотизма у молодежи. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне – наш священный долг перед будущими поколениями казахстанцев, поэтому Национальный архив продолжит работу по сбору и введению в научный оборот свидетельств военных лет о подвигах наших героических соотечественников.