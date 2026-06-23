Она посвятила жизнь науке

…1975 год, Алматы. Казахский педагогический институт им. Абая – один из ведущих вузов республики, кузница педагогических кадров самого лучшего качества. В актовом зале собрались первокурсники факультета географии, они ждали преподавателей, декана.

– Когда она вошла в зал – мы все на мгновение замерли. Какая она была красивая! Статная и невероятно обаятельная. Как сейчас помню, на ней было розовое платье. Она поздравила нас с поступлением и похвалила, что выбрали факультет географии, – рассказывает одна из ее учениц, доктор географических наук, профессор Меруерт Мусабаева.

Алия Сарсеновна – мудрый наставник, настоящий учитель, влюбленный в свою профессию. Неутомимый труженик, душой болеющий за дело, она была не просто географом: одной из первых Алия Бейсенова поднимала актуальные вопросы по экологии. И вошедший нынче в моду термин «экологичность» был для нее образом жизни.

Ее малая родина – небольшой аул в Жанааркинском районе Карагандинской области. В 1950 году, следуя за мечтой, она приехала в Алматы получать высшее образование. И вскоре стала студенткой Казахского педагогического института им. Абая. Большая часть ее трудового пути связана именно с КазПИ.

Алия Сарсеновна Бейсенова – первая казашка, защитившая докторскую диссертацию по географической науке. За годы работы ею сделано немало для развития дисциплины в стране. Алия Сарсеновна стояла у истоков формирования казах­станской школы по физической географии, ландшафтной экологии. Она взрастила десятки ученых, кандидатов и докторов наук. Опубликовано свыше 20 монографий и больше 500 научных статей Бейсеновой, среди которых работы, посвященные физико-географическим исследованиям Казахстана, экологическому воспитанию учащихся.

В 2001 году издана ее моно­графия «Исторические основы географических исследований Казахстана». За этот труд ей присуждена премия им. Ч. Ч. Валиханова Министерства образования и науки.

Алия Бейсенова – соавтор учебников «Физическая гео­графия Казахстана», «Экология», «Гео­графия материков и океанов», «Экология человека» и других. Нельзя не сказать и про «Гео­графический атлас Казах­стана», который тоже появился на свет благодаря ей. Коллеги по педагогическому цеху считают, что атлас можно назвать одной из самых ярких и важных ее работ. И это лишь часть трудов ученого.

Алия Бейсенова основала в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева лабораторию естественно-научного направления.

– В 1986 году под ее началом в Казахском педагогическом институте имени Абая была создана лаборатория защиты природы и ландшафтной экологии. Следует особо отметить и тот факт, что Алия Сарсеновна инициировала и разрабатывала учебные пособия по географии на казахском языке, – рассказывает доктор географических наук, профессор КазНПУ им. Абая Куляш Каймулдинова.

Строгая, но справедливая, требовательная и доброжелательная – такой ее помнят коллеги и ученики. Ей прекрасно удавалось совмещать науку и семью. «Мои звания, мои долж­ности – все в КазПИ, а дома я думаю о комфорте своего

Серага», – с улыбкой говорила она про супруга, известного ученого, академика, литературоведа Серика Кирабаева. Это была гармоничная пара...

– Когда-то, еще первокурсницей, увидев, как она держит себя, услышав, с какой любовью говорит про географию, я решила, что буду ее ученицей, пойду по ее стопам. На ее парах я всегда сидела на первой парте, внимала каждому слову. Очень многому у нее научилась, она была моим учителем во всем, – тепло вспоминает своего наставника Меруерт Мусабаева.

Коллеги, друзья, ученики знали и любили ее не только за профессионализм, но и за высокие нравственные качества.

– Алия Сарсеновна была неравнодушным человеком, всегда помогала людям. Любила жизнь и буквально «горела» работой. Именно она инициировала и организовала создание кафедры географии в Кызылординском педагогическом институте, – говорит Меруерт Насурлаевна. – Ее отличительной чертой была верность данному слову. Мы знали, что, если она что-то пообещала, обязательно сделает это в срок.

Ее родной КазПИ вырос сегодня в Казахский национальный педагогический университет им. Абая. И здесь по-прежнему любят и помнят профессора, а ее труды по сей день служат во благо учащейся молодежи.

Когда уходят ученые такого масштаба, научный мир накрывает скорбь. В сложные 90-е годы многие были вынуждены поменять профессию. Остались лишь те, для кого наука была делом всей жизни.

...Алия Сарсеновна Бейсенова ушла в вечность. Теперь ее дело продолжат ученики.