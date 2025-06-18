В последние годы в Казахстане наблюдается увеличение количества правонарушений, связанных с использованием и продажей вейпов, что вызывает серьезные опасения со стороны общества и госструктур, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Среди молодежи электронные сигареты становятся все более популярными, что приводит не только к росту их употребления, но и к увеличению случаев нарушений закона.

По данным Генпрокуратуры, с начала 2025 года было зарегистрировано более 268 уголовных правонарушений, связанных с вейпами. Значительная часть из них касается незаконной торговли: распространители нелегальной продукций предлагают ее даже подросткам, не достигшим 18 лет.

В ответ на эту тенденцию правоохранительные органы принимают меры для усиления контроля за этой сферой.

В Казахстане за продажу и распространение вейпов предусмотрены штрафы до 200 МРП (около 738 400 тенге), общественные работы или арест на срок до 50 суток. За ввоз и производство вейпов предусмотрены штрафы до 2 000 МРП (около 7,3 млн тенге), общественные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Уголовная ответственность может наступить, если преступление совершено группой лиц, сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере или совершено неоднократно. В таких случаях штрафы могут достигать 5 000 МРП (18,4 млн тенге), а также возможно ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

По данным АФМ, с начала года за подпольную продажу и производство курительных устройств осудили 14 человек.

Параллельно фиксируется увеличение случаев нарушения правил общественного порядка в общественных местах, таких как школы, парки и другие зоны, что наказывается административными взысканиями. Большинство этих нарушений зарегистрировано в крупных городах, таких как Астана и Алматы, где наблюдается высокая концентрация молодежи.

В качестве примера можно привести случай, произошедший в столице, когда 20-летний парень незаконно продавал электронные сигареты в одном из кальянных магазинов. Во время обыска оперативники обнаружили и изъяли более 40 вейпов. Заказы он получал через Telegram-канал. Злоумышленник реализовывал товар постоянным клиенам с помощью курьеров из сервиса доставки. По данному факту было зарегистрировано уголовное дело.

Также в Астане на незаконной продаже вейпов попался 29-летний мужчина. Полицейские выяснили, что несколько лет подряд в одном из табачных магазинов шла торговля нелегальной продукции. Во время обыска оперативники обнаружили и изъяли 77 вейпов. Со слов продавца, запрещенные вещества они заказывали оптом через мессенджер Telegram. Стоимость одного вейпа составляла от 9 до 17 тысяч тенге. По данному факту зарегистрировано уголовное дело.

Кроме того, правоохранители установили личность 35-летнего гражданина, подозреваемого в незаконном распространении вейпов, и пресекли деятельность интернет-магазина в ходе ОПМ «Дармек». По версии следствия, нелегальная продукция хранилась в подсобном помещении одного из городских магазинов. Во время обыска оперативники обнаружили и изъяли более 160 вейпов. Со слов мужчины, табачные изделия остались от прошлых заказов. Молодой человек продолжал незаконную еятельность даже после официального запрета на продажу электронных сигарет и жидкостей для них. Клиентов он находил через социальные сети, курьеры отвозили электронные сигареты своим постоянным клиентам. Стоимость одного вейпа составляла около 5-10 тысяч тенге. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Проводится проверка.

Чтобы улучшить сложившуюся ситуацию в учебных заведениях, в РК организуют профилактические информационные кампании,направленные на повышение информированности подростков и молодежи о негативных последствиях употребления вейпов для здоровья людей.