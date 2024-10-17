Благодаря дождям, семенам и субсидиям

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Больше остальных хлеба намолотили механизаторы Абайского, Бухаржырауского, Нуринского и Осакаровского районов.

Отметим, что нынешний урожай – самый высокий за последние 30 лет. Подобраться к рекорду хлеборобам Карагандинской области удавалось лишь в 2016 году. Тогда они собрали чуть более миллиона тонн пшеницы.

– Мы достигли такого высокого результата благодаря нескольким факторам. Первый – достаточное количество осадков весной и летом. В некоторых районах влаги было даже больше, чем нужно, – отметил руководитель управления сельского хозяйства Карагандинской области Саят Мусин. – Второй фактор – использование фермерскими хозяйствами семян высокого качества. Третий и самый важный – соблюдение агротехнологий. Все это вкупе с господдержкой и привело к рекордной урожайности.

Порадовал и урожай картофеля. С 11 тыс. гектаров в регионе собрали почти 300 тыс. тонн клубней. Отличились хозяйства Нуринского, Шетского и Осакаровского районов. Благодаря их стараниям обеспечена внут­ренняя потребность региона в продукте. В нынешнем году на субсидирование сферы растение­водства в Карагандинской облас­ти было потрачено около 5 млрд тенге. На покупку удобрений и пестицидов крестьянским хозяйствам из бюджета выделили по 2 млрд тенге. Субсидии на развитие семеноводства составили около 690 млн тенге, на поставку поливной воды – 141 млн тенге.