Боксер Айбек Оралбай завоевал олимпийскую лицензию

В Бусто-Арсицио (Италия) близится к завершению лицензионный турнир по боксу

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанец Айбек Оралбай стал обладателем путевки в весовой категории до 92 килограммов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В четвертьфинале Оралбай бился против представителя США Джамара Талли. Первый раунд со счетом 4:1 забрал Айбек. Второй также остался за нашим боксером. В итоге он довел встречу до уверенной победы.

Таким образом, казахстанский боксер завоевал олимпийскую лицензию.

На Азиатских играх в Ханчжоу квотами отметились Камшыбек Кункабаев и Карина Ибрагимова, добавили в НОК.