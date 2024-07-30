Боксер Нурбек Оралбай вышел в четвертьфинал Олимпиады - 2024

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай одержал победу в 1/8 финала Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба НОК РК

В своем первом поединке Оралбай встретился с Каллумом Питерсом из сборной Австралии.

Казахстанец хорошо провел стартовый раунд, выиграв его со счетом 5:0. Он завладел преимуществом, которое необходимо было удержать до конца боя.

Однако второй раунд точно с таким же счетом забрал Питерс, отправив Нурбека в нокдаун. В итоге все решалось в заключительной трехминутке. С трудом Оралбай прошел в 1/4, победив раздельным решением (3:2).