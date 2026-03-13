Экзамен в Италии сдан на отлично

Олимпиада
3
Кошкарбек Тусипов

В Милане и Кортина-д’Ампеццо торжественно опустили занавес XIV зимних Паралимпийских игр.

фото Минтуризма и спорта

Для нашей страны эти старты стали знаковыми: сборная Казахстана завершила выступление на почетном 18-м месте в общем медальном зачете. В соперничестве с мощнейшими спортивными державами планеты наши параспорт­смены сумели не просто заявить о себе, но и заставили мир слушать наш гимн и видеть наш флаг на пьедестале почета.

Безусловным национальным героем этих Игр стал для нас Ербол Хамитов (на снимке). Атлет, чье имя теперь золотыми буквами вписано в историю отечественного спорта, принес в копилку страны обе завоеванные награды. Ербол продемонстрировал феноменальную универсальность и волю к победе. Его триумф в биатлонной спринтерской гонке преследования стал сенсацией турнира: безупречная работа на огневых рубежах и мощный ход по дистанции принесли ему золото. К этой медали высшей пробы Хамитов добавил бронзу в паралыжном спринте, подтвердив, что успех в Италии – это результат упорного системного труда талантливого спортсмена.

Всего честь Казахстана на паралимпийских трассах Италии защищали семь спортсменов. Помимо Хамитова, огромный вклад внесли Александр Герлиц, Сергей Усольцев, Юрий Березин, Анна Грачева, Нурлан Алимулы и Владислав Кобаль. Каждый из них проделал колоссальную работу! Александр Герлиц неоднократно входил в десятку сильнейших, навязывая борьбу лидерам мирового рейтинга, а наши дебютанты получили бесценный опыт, который станет фундаментом для будущих побед через четыре года.

Мировой пьедестал по итогам Игр-2026 выглядит внушительно. Победителем общего зачета стала сборная Китая, собравшая богатый урожай из 44 наград (15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых). Вторую строчку заняла команда США с 24 медалями в активе. Замкнула тройку лидеров сборная России, атлеты которой сумели завоевать 12 наград. Нахождение Казахстана на 18-й позиции – это свидетельство того, что паралимпийское движение в нашей республике вышло на принципиально новый уровень. Успех Ербола Хамитова и достойное выступление всей команды задают высокую планку.

#Спорт #Италия #Паралимпийские игры

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]