Историческое решение: каждый участник Олимпийских игр получит право на грант МОК

Спорт,Олимпиада

Первыми получателями гранта станут участники зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо (Италия)

Фото: НОК РК

Международный Олимпийский комитет (МОК) объявил о запуске новой программы поддержки спортсменов. Впервые в истории каждый участник Олимпийских игр сможет претендовать на грант "Fit for the Future Olympian Grant" в размере 10 000 долларов США. Об этом решении было объявлено на 146-й сессии МОК в Лозанне (Швейцария), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Новая инициатива стала одной из первых в рамках стратегической программы "Fit for the Future", направленной на расширение возможностей поддержки атлетов в вопросах долгосрочного развития карьеры и адаптации после завершения спортивной деятельности.

Грант "Fit for the Future Olympian Grant" станет дополнением к уже существующим программам поддержки. Ожидается, что в течение каждого цикла право на получение выплаты в размере 10 000 долларов будут иметь около 14 000 атлетов за каждое участие в Олимпийских играх. Средства будут распределяться через действующие структуры Национальных Олимпийских комитетов. Если спортсмен решит не подавать заявку на получение гранта, выделенные на него средства останутся в фонде и будут использованы для поддержки будущих поколений.

При этом новая программа не повлияет на объемы уже существующей поддержки, которую МОК систематически оказывает НОК, Международным спортивным федерациям, организационным комитетам Олимпийских игр и по программе Olympic Solidarity.

Право на получение денег получат все спортсмены, принимавшие участие в Играх с аккредитацией категории Aa, начиная с ОИ-2026. При этом участники юношеских Олимпийских игр не смогут претендовать на выплаты. Также обязательным условием является отсутствие нарушений антидопинговых правил, Кодекса этики МОК, условий участия или положений Олимпийской хартии.

"Этот грант будет доступен каждому олимпийцу. Не только призерам. Не только спортсменам из определенных стран. Потому что путь каждого атлета уникален. Все прошли через жертвы и сложности, чтобы оказаться на олимпийской арене. За этим стоят годы преданности своему делу, тяжелой работы и веры в мечту. Мы хотим подчеркнуть, что это не призовые деньги. Это признание пройденного пути и самоотдачи, необходимых для того, чтобы стать олимпийцем. Это дань уважения тем, кто проложил этот путь раньше", - отметил председатель Комиссии спортсменов МОК Пау Газоль.

В настоящее время МОК разрабатывает механизм подачи заявок и выплаты грантов. Планируется, что прием документов для участников Олимпиады в Италии откроется в конце текущего года, а первые выплаты будут произведены в 2027 году.

#олимпиада #гранты #МОК

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