Международный олимпийский комитет (МОК) обязал спортсменок, желающих участвовать в женских соревнованиях, подтверждать пол с помощью генетического теста. Требование будет действовать с Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что теперь в женских соревнованиях на Олимпийских играх смогут участвовать только спортсменки, подтвердившие свой пол с помощью генетического теста. Это следует из публикации, сделанной на сайте организации в четверг, 26 марта.

Новые правила будут действовать с Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе. Они также касаются других соревнований под эгидой МОК, но не имеют обратной силы и не распространяются на любительский и массовый спорт.

По словам президента организации Кирсти Ковентри, "было бы несправедливо, если бы биологические мужчины соревновались в женской категории". По ее словам, в некоторых видах спорта это было бы даже небезопасно.

В МОК уточнили, что наличие определяющего мужской пол гена SRY "остается фиксированным на протяжении всей жизни и представляет собой высокоточное доказательство", что спортсмен развивался как мужчина. Генетический тест будут проводить с помощью анализа слюны, мазка со щеки или образца крови.

Как заявили в МОК, нововведения приняли по результатам исследований и опросов спортсменов. В частности, в организации пришли к выводу, что "мужской пол обеспечивает преимущество в результатах во всех видах спорта и соревнованиях, где важны сила, мощь и выносливость".

При этом в МОК допустили участие в женских соревнованиях людей с геном SRY в том случае, если у них выявлен синдром полной нечувствительности к мужским половым гормонам андрогенам (CAIS) или другие редкие нарушения полового развития, при которых тестостерон не влияет на их физические данные.

Остальные спортсмены с геном SRY, включая трансгендеров, смогут участвовать в соревнованиях во всех других категориях, в которых они соответствуют требованиям. Например, у них будет право выступать в турнирах среди мужчин и занимать места мужчин в смешанной категории.

Решение МОК последовало спустя более чем полтора года после летних Олимпийских игр в Париже, на которых в женских соревнованиях по боксу завоевали золотые медали спортсменки из Алжира Иман Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня. В их отношении в СМИ распространялась информация о том, что они якобы провалили гендерные тесты и обладают геном SRY. Их гендерная принадлежность и участие в женских соревнованиях вызвали широкие споры, в которых, в частности, участвовали президент США Дональд Трамп, американский бизнесмен Илон Маск, британская писательница Джоан Роулинг и президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлев.