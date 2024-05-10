Более тысячи туристов из Иордании посетили Казахстан за год

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Иорданского Хашимитского Королевства в Республике Казахстан Хамза Аль-Омари, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство

Фото: Министерство туризма и спорта

Стороны обсудили потенциальное сотрудничество в спортивной отрасли и готовности к обмену опытом в области развития туризма, мер государственной поддержки этой отрасли и других аспектах, стимулирующих предпринимательскую деятельность. В 2023 году 1130 туристов из Иордании посетили Казахстан.

«Сегодня казахстанско-иорданские отношения динамично развиваются и имеют многогранный характер. Королевство располагается в одном ряду с наиболее близкими и надежными союзниками нашей страны в регионе Ближнего Востока. К сожалению, показатели туристического потока между нашими странами остаются на низком уровне. Это обусловлено отсутствием прямых рейсов и наличием визовых требований. В этой связи, для увеличения этого показателя и дальнейшего развития сотрудничества видится необходимой проработка данных вопросов», - отметил Ермек Маржикпаев.

Министр пригласил посла на официальную церемонию открытия 5-ых Всемирных игр кочевников, где планируется активное участие сборной Иордании.