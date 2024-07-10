Более 100 детей выпали из открытых окон за полгода в РК

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

7 из них погибли

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала 2024 года на пульт дежурного службы экстренного реагирования поступило 102 сообщения о выпадении детей из окон жилых домов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

В Казахстане ежегодно с наступлением теплого времени года, а также в период летних школьных каникул наблюдается рост несчастных случаев, связанных с падением детей из окон. При регистрации таких фактов отмечается, что малыши получают тяжелейшие травмы, становятся инвалидами либо погибают.

Так, в результате несчастного случая погибли семеро, остальные 95 с различными травмами были госпитализированы в больницу.

Случаи произошли в Астане (18), Алматы (2), Шымкенте (5), Карагандинской (12), ЗКО (6), ВКО (3), СКО (1),Кызылординской (13), Атырауской (5), Жамбылской (2), Костанайской (6), Акмолинской (5), Актюбинской (2), Павлодарской (6), Мангистауской (5) областях, области Абай (5), Улытау (5), Жетісу (1).

В прошлом году зарегистрированы 170 аналогичных случаев, когда дети в возрасте от 2 до 13 лет, оставаясь без присмотра взрослых, выпадали из окон. Во всех случаях падения, дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели, либо опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней.

Каждому родителю необходимо знать меры для уменьшения риска выпадения ребенка из окна или балкона:

- Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда.

- Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна – дети любят опираться на них, воспринимая как надежную опору, а потом выпадают вместе с ними наружу.

- Установить на окнах замки безопасности, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно.

- Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.

- Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.

#дети #гибель #МЧС #падение #окна

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