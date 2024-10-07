Более 20 тонн воды сбросили на горящую степь на границе двух областей РК

Пожары
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Продолжается тушение природного пожара на приграничной территории Карагандинской и Павлодарской областей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК опубликовало информацию о природном пожаре к этому часу, передает Kazpravda.kz

Как отмечают в МЧС, тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, горной местностью и отсутствием подъездных путей к очагам пожара.

В ликвидации задействованы 609 человек и 110 единицы техники, 5 беспилотных летательных аппаратов ДЧС и местных исполнительных органов Карагандинской, Павлодарской областей, ДЧС г. Астана, воинской части 52859 МЧС, ГНПП «Баянаул», 4 воздушных суда АО «Казавиаспас» и МО РК.

На месте пожара в селе Теректы Карагандинской области и зимовке Желтау Павлодарской области развернуты полевые штабы пожаротушения. Работы по тушению ведутся как наземным, так и воздушным транспортом.

Определено всего 12 боевых участков. На базе ДЧС областей и Командного центра МЧС действуют оперативные штабы.

Воздушными судами произведено 15 сбросов общим объемом 22 тонн воды.

Для оказания информационной психологической поддержки функционирует телефон горячей линии в ДЧС Карагандинской области  8 721 2 51 72 23,  в ДЧС Павлодарской области 8 718 2 20 11 12.

Ранее сообщалось, что во время тушения пожара в Карагандинской области погиб спасатель.

 

#авиация #спасатели #МЧС #пожар #лесной

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