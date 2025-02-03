Более 40 млн тенге похитила сотрудница ЖКХ в Степногорске

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специалист бухгалтерии отдела ЖКХ города Степногорск незаконно перечисляла на счет мужа и знакомой владелице ТОО бюджетные деньги в течении трех лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Акмолинской области

Как выяснилось, с 2020 по 2023 годы, используя ЭЦП руководителя отдела, С. незаконно перечисляла бюджетные средства за фактически невыполненные работы на счет ТОО, принадлежащий знакомой А., и на счет ИП своего мужа. Общая сумма незаконно перечисленных денег составила более 43 млн тенге. А. оказывала содействие С. в обналичивании денег, предоставив банковский счет своего ТОО.

«Вина С. и А. доказана выявленными прокуратурой нарушениями о хищении бюджетных средств, заключением госаудитора, документами о необоснованных перечислениях, банковскими перечислениями, показаниями потерпевшего, свидетелей, а также признанием вины осужденными. При назначении наказания, суд учел смягчающим обстоятельством наличие у осужденных несовершеннолетних детей, а также частичное возмещение А. причиненного ущерба, отягчающим обстоятельством у С. - совершение правонарушения лицом, нарушившим присягу или профессиональную клятву», - сообщили в суде.

Приговором суда С. назначено 6 лет, А. - 5 лет лишения свободы, с пожизненным лишением каждой занимать должности на государственной службе. Гражданский иск отдела ЖКХ о взыскании материального ущерба с обеих осужденных удовлетворен.

Приговор суда не вступил в законную силу.