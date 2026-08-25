Руководителя «AK Metal» лишили свободы на год в ВКО

В Восточно-Казахстанской области руководитель ТОО «AK Metal» Бектемиров Д.К. осужден на один год лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ
Следствие установило, что лицензия товарищества предусматривала исключительно разведку твердых полезных ископаемых. Однако под видом лабораторных и технологических исследований фактически осуществлялась промышленная добыча железной руды и железорудного концентрата с последующей реализацией в стране и за рубежом.
В результате нарушен почвенный покров, изменены естественный рельеф и природный ландшафт, образовались горные выработки и отвалы, что привело к значительному техногенному воздействию на территорию. Всего незаконно добыто и реализовано свыше 70 тыс. тонн продукции.
Полученный преступный доход составил более 1 млрд тенге. На эти средства осужденный приобретал дорогостоящие активы: автомобиль Land Rover, пятикомнатная квартира, три коммерческих помещения, два парковочных места и два земельных участка в Алматы и Алматинской области. Судом данное имущество стоимостью свыше 1 млрд тенге конфисковано в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу, добавили в АФМ.