Руководителя «AK Metal» лишили свободы на год в ВКО

В Восточно-Казахстанской области руководитель ТОО «AK Metal» Бектемиров Д.К. осужден на один год лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

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Следствие установило, что лицензия товарищества предусматривала исключительно разведку твердых полезных ископаемых. Однако под видом лабораторных и технологических исследований фактически осуществлялась промышленная добыча железной руды и железорудного концентрата с последующей реализацией в стране и за рубежом.

В результате нарушен почвенный покров, изменены естественный рельеф и природный ландшафт, образовались горные выработки и отвалы, что привело к значительному техногенному воздействию на территорию. Всего незаконно добыто и реализовано свыше 70 тыс. тонн продукции.

Полученный преступный доход составил более 1 млрд тенге. На эти средства осужденный приобретал дорогостоящие активы: автомобиль Land Rover, пятикомнатная квартира, три коммерческих помещения, два парковочных места и два земельных участка в Алматы и Алматинской области. Судом данное имущество стоимостью свыше 1 млрд тенге конфисковано в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу, добавили в АФМ.