Ни одного подтверждения версии защиты: прокурор заявил о полной доказанности вины Бажкеновой

Суд

Сегодня в ходе судебного процесса прокурор заявил о полной доказанности вины экс-главреда Orda.kz Гульнар Бажкеновой сразу по трем эпизодам – незаконной предпринимательской деятельности, хищению вверенных денежных средств в особо крупном размере и распространению заведомо ложной информации, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщил гособвинитель, за время судебного процесса доказательства по делу сложились в единую и непротиворечивую картину показаниями потерпевших и свидетелей, подтверждающихся банковскими и бухгалтерскими документами, материалами налоговой проверки, а также заключениями специалистов и судебных экспертиз. Прокурор подчеркнул, что защита не представила объективных доказательств, способных опровергнуть эти материалы.

Первый эпизод касается незаконной предпринимательской деятельности. Как заявил прокурор, Г.Бажкенова, не будучи зарегистрированной в качестве субъекта предпринимательства, систематически приобретала и перепродавала квартиры в Алматы с целью получения прибыли. При этом сумма неуплаченного индивидуального подоходного налога составляет 12,12 млн тенге.

Наиболее тяжкое обвинение связано с хищением средств ТОО «Орда Медиа KZ». По версии обвинения, Бажкенова, используя предоставленные ей руководящие полномочия, организовала перечисление денег компании на счет индивидуального предпринимателя. Им оказался сотрудник редакции. Общая сумма таких операций составила 84,2 млн тенге. Свидетель подтвердил в суде, что операции проводились по просьбе подсудимой.

Защита утверждала, что наличные предназначались для выплаты зарплат сотрудникам и ссылалась на существование «двойной бухгалтерии». Однако, как отметил прокурор, суду не представили ни платежных ведомостей, ни кассовых ордеров, ни расписок работников или других документов, подтверждающих эту версию.

Отдельно обвинение указало на 4,64 млн тенге, перечисленные непосредственно со счета компании в счет оплаты обучения сына подсудимой в частной школе Haileybury Almaty. Сама Г.Бажкенова этот факт не отрицала, заявив, что якобы взяла деньги у компании в долг. Однако договора займа или решения участников товарищества, разрешавшего использовать средства юридического лица в личных целях, в материалах дела нет, а деньги компании возвращены не были.

Третий блок обвинения связан непосредственно с профессиональной деятельности Бажкеновой. Прокурор заявил, что через принадлежащий ей интернет-ресурс Orda.kz распространялись сведения, не соответствующие действительности и затрагивавшие честь, достоинство и деловую репутацию граждан и организаций. Потерпевшие в суде опровергли опубликованные сведения, тогда как защита, по позиции обвинения, не представила объективных доказательств их достоверности.

При этом, как установлено в ходе судебного следствия, до публикаций редакция не обращалась к потерпевшим за комментариями и подтверждением информации.

Наиболее показательным является эпизод с потерпевшим Н.Ауганбаевым, экс-заместителем прокурора города Алматы. В 2024 году Orda.kz опубликовала информацию о его задержании. Несмотря на то что Генеральная прокуратура опровергла задержание, она все равно опубликовала не только на сайте, но и продублировала в соцсетях.

По оценке обвинения, подсудимая не выполнила даже минимальных требований профессиональной добросовестности журналиста. Она не проверяла сведения, не запросила позицию лиц, в отношении которых выдвигались ложные обвинения, и в отдельных случаях опубликовала информацию, не имевшую подтверждения компетентных государственных органов.

В итоге прокурор попросил суд признать Гульнар Бажкеновой виновной по всем предъявленным статьям, а именно за распространение заведомо ложной информации – 1 год 6 месяцев лишения свободы (ст. 274 ч. 2 пп. 1, 3 УК); за хищение вверенного имущества в особо крупном размере – 8 лет (ст. 189 ч. 4 п. 2 УК); за незаконную предпринимательскую деятельность – 2 года 6 месяцев (ст. 214 ч. 2 п. 2 УК). По совокупности прокурор запросил окончательно 8 лет лишения свободы, с запретом на предусмотренные обвинением виды журналистской, публичной и руководящей деятельности сроком на 5 лет. При этом прокурор попросил отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы на 2 года.

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