Суд по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан проходит в открытом режиме

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В Астане началось судебное разбирательство по уголовному делу, связанному с обрушением фасада жилого дома, повлекшим гибель фельдшера скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан, а также причинение вреда здоровью другим лицам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Государственное обвинение по делу поддерживают прокуроры Нурдаулет Абуов и Саяжан Серикова. Судебное разбирательство проходит в открытом формате, заседания транслируются в прямом эфире на YouTube канале Верховного Суда РК @jogargy_sot.

Все обстоятельства дела будут установлены в ходе судебного разбирательства и получат соответствующую правовую оценку суда. До вступления приговора суда в законную силу подсудимая считается невиновной в соответствии с принципом презумпции невиновности.

Следите за ходом судебного процесса в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что оказывая медицинскую помощь пострадавшим при обрушении части наружной кирпичной облицовки жилого комплекса, девушка сама оказалась под обломками и была доставлена в крайне тяжёлом состоянии. С 8 ноября врачи боролись за её жизнь, но, к сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью. Указом Главы государства за образцовое исполнение служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, фельдшер станции скорой медицинской помощи города Астаны Мырзуан Ұлдана Қалдарханқызы (посмертно) награждена медалью «Ерлігі үшін».