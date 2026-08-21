Суд по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан проходит в открытом режиме

Суд

Заседания транслируются в прямом эфире на YouTube канале Верховного Суда РК @jogargy_sot

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

В Астане началось судебное разбирательство по уголовному делу, связанному с обрушением фасада жилого дома, повлекшим гибель фельдшера скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан, а также причинение вреда здоровью другим лицам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Государственное обвинение по делу поддерживают прокуроры Нурдаулет Абуов и Саяжан Серикова. Судебное разбирательство проходит в открытом формате, заседания транслируются в прямом эфире на YouTube канале Верховного Суда РК @jogargy_sot.

Все обстоятельства дела будут установлены в ходе судебного разбирательства и получат соответствующую правовую оценку суда. До вступления приговора суда в законную силу подсудимая считается невиновной в соответствии с принципом презумпции невиновности.

Следите за ходом судебного процесса в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что оказывая медицинскую помощь пострадавшим при обрушении части наружной кирпичной облицовки жилого комплекса, девушка сама оказалась под обломками и была доставлена в крайне тяжёлом состоянии. С 8 ноября врачи боролись за её жизнь, но, к сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью. Указом Главы государства за образцовое исполнение служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, фельдшер станции скорой медицинской помощи города Астаны Мырзуан Ұлдана Қалдарханқызы (посмертно) награждена медалью «Ерлігі үшін».

#суд #онлайн #Улдана Мырзуан

Популярное

Все
Модернизация во имя талантов из глубинки
Песни, которые не стареют
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Алматы поздравили ветерана со 100-летием
Мегаполис цветет
Ответственный подход
Закон Республики Казахстан О кредитной рейтинговой деятельности
Курултай как новая модель законодательной власти: традиции и современность
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования и цифровизации финансового рынка, банкротства, а также оценки государственных органов
Женское лицо IT-сообщества
Гражданское общество – соавтор реформ
Миссия – объединить людей
Общение дорогого стоит
Ускользающее лето
Философия мастерства
Формат пришелся по душе
Благодаря цифровизации в РК предотвратили необоснованные траты на 10,6 млрд тенге
Дзюдоист Габит Расулхан завоевал «золото» чемпионата мира среди кадетов
Где в Астане проходят школьные ярмарки
Онлайн-сервисы проверки и регистрации граждан запустят в день голосования на избирательных участках
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
После капремонта заработал вокзал станции Боранды
Comic Con Astana побил рекорд
Авария стала серьезным испытанием для энергосистемы юга Казахстана: мнение экспертов
«Принцесса цирка» открыла сезон
Крупную логистическую компанию оштрафовали в области Жетісу
В селе Шорнак открылся современный спорткомплекс
В Алматы отключили свет
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Дом культуры за 658 млн тенге открыли в Алматинской области
Масштабный блэкаут поставил под угрозу срыва концерт Канье Уэста в Алматы
17 лет скрывался в Европе: участника убийства осудили в Алматы
Будет построена новая школа
Задействован дополнительный финансовый рычаг
Возврат активов: 7 млрд тенге выделили на строительство школы в Астане
Сократить дефицит ученических мест
Первый ранец Али
Обеспечить прозрачность и единообразие
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Атырау становится центром вагоностроения
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Готовить специалистов нового поколения
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Соль отправится на экспорт
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Курултай: логика преемственности и ответственности
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации

Читайте также

Ни одного подтверждения версии защиты: прокурор заявил о по…
Баян Алагузова выиграла суд у целительницы по делу о клевете
Убийцу Нурай Серикбай приговорили к пожизненному сроку
Многомиллионное хищение на станции скорой помощи в Астане: …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]