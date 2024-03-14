Свыше двухсот населенных пунктов РК могут уйти под воду этой весной

На автомобильных дорогах страны зарегистрировано десять переливов, передает Kazpravda.kz

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В первой декаде марта в восточных и южных регионах страны началось повышение температуры воздуха с одновременным выпадением сильных осадков.

- В зоне риска подтопления находятся 217 населенных пунктов согласно критериям оценки риска. Текущая паводковая обстановка по стране на сегодня относительно стабильная, - говорится в сообщении МЧС.

С начала года из-за образования зажоров на реках, наличия ледяной корки на поверхности почвы, обильных осадков, интенсивного снеготаяния на фоне резкого повышения температуры воздуха в 10-ти регионах страны произошли паводки.

- Подтоплено два жилых дома в городе Шымкент и 28 дачных домов в городе Риддер ВКО. Зарегистрированы факты подтопления дворовых территорий в г. Шымкент, Атырауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской областей и областей Абай и Жетису, - отметили в ведомстве.

На автодорогах зарегистрировано 10 переливов, из них 1 республиканского значения, и 9 областного и местного значения.

Жертв и пострадавших не допущено, во всех населенных пунктах имеется транспортное сообщение.

- Подтоплениям, помимо природных факторов, способствовало отсутствие или слабая пропускная способность водоотводных каналов, арыков, отсутствие арычно-дренажной системы, - уточнили в ведомстве.

Откачано более 89 тыс. кубометров воды, во временные дамбы уложено более 2140 мешкотар.