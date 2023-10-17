Более миллиона палестинцев бросили свои дома из-за эскалации конфликта

Более миллиона палестинцев покинули дома из-за эскалации конфликта с Израилем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Более 1 миллиона палестинцев были вынуждены покинуть свои дома с начала обстрелов сектора Газа Израилем, заявил на заседании СБ ООН постпред Палестины Рияд Мансур.

"Более одного миллиона человек покинули дома", - сказал Мансур.

"Люди даже не могут похоронить близких. На данный момент Израиль убил 3000 палестинцев - в подавляющем большинстве мирных граждан. Более половины из них - женщины и дети. Более 1000 палестинских детей были убиты. На данный момент уничтожено 47 семей общей численностью 500 человек", - указал он.

Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян.