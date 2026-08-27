Казахстанка пропала без вести в Непале

Происшествия,В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Казахстанские дипломаты выясняют местонахождение гражданки РК, которая находилась в составе туристической группы в районе стихийного бедствия на границе Непала и Китая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazinform

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«По предварительной информации, гражданка Казахстана в составе туристической группы перешла границу из Непала в Китай. Текущее местонахождение нашей гражданки пока не известно. Ведутся поиски пропавших без вести. Казахстанские дипломаты продолжают работу с местными государственными органами», - сообщил официальный представитель МИД РК Жанболат Усенов.

Отметим, что ранее в МИД сообщали, что информации о пострадавших или пропавших без вести гражданах Казахстана не поступало. При этом ситуацию взяли на контроль.

Напомним, 26 августа внезапные наводнения вызвали оползни вблизи границы между Непалом и Китаем.

Позднее стало известно, что в Сицзанском автономном районе Китая после схода селевого потока 558 человек числились пропавшими без вести, трое погибли. Среди пропавших — 260 иностранцев. 

Число погибших в результате масштабного наводнения в Непале выросло до 332 человек. Еще 826 числятся пропавшими без вести, в том числе 466 иностранных граждан. Тела погибших обнаружили в восьми районах. Больше всего жертв пришлось на Читван — 121 человек, и Навалпараси Восточный — 74. Спасательные службы продолжают поисково-спасательные работы и эвакуацию жителей из районов, которым угрожает дальнейшее затопление. Также ведется поиск пропавших без вести и расчистка дорог от последствий стихии.

 

 

#Казахстан #МИД #наводнение #катастрофа #Непал

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