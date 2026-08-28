Бриллиантовое колье стоимостью $4,3 млн похитили из музея в Вене

Фото: © mak.at/Музей прикладного искусства в Вене

Колье c 673 бриллиантами, принадлежавшее египетской королеве Назли Сабри, похитили из Музея прикладного искусства (MAK) в Вене, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Стоимость украшения на последнем аукционе составила почти $4,3 млн, сообщило агентство DPA. По его информации, колье было частью выставки, на которой представлены более 300 украшений из коллекции французского ювелирного дома Van Cleef & Arpels.

По данным агентства, двое неизвестных мужчин во время работы музея разбили стеклянную витрину, забрали выставочный экспонат и скрылись. Полиция начала расследование и разыскивает подозреваемых.

Согласно информации на сайте MAK, похищенное колье украшено 673 бриллиантами общим весом более 200 карат. Оно принадлежало королеве Египта Назли.

В 2015 году колье было продано на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке почти за $4,3 млн.