Число жертв мощного селя в Непале приближается к 500

По последним данным, количество погибших в результате катастрофического паводка в Непале достигло 468 человек. Об этом сообщила полиция страны в соцсети Facebook

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В ликвидации последствий разгула стихии задействованы более 4,3 тыс. полицейских. Ранены и спасены свыше 1,5 тыс. человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Число пострадавших, которые продолжают лечение или были выписаны из больниц долины Катманду, достигло 84 человек.

По данным спасателей, без вести пропавшими числятся 28 сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в ликвидации последствий стихии.

Мощное наводнение в Непале произошло 26 августа. Катаклизм практически полностью уничтожил популярный туристический район Расува. Управление страны по туризму уведомило, что пропавшими без вести числятся 644 туриста, среди них одна казахстанка.

Ранее Президент Казахстана выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями схода мощных селей в автономном районе Сицзан.