Число погибших в Crocus City Hall выросло до 144 человек

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Число погибших во время теракта в зале подмосковного Crocus City Hall увеличилось до 144 человек, еще 551 человек пострадал, сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Московской области в субботу.

«По состоянию на 06:00 30 марта в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 погибли (в том числе 5 детей)», - говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу.