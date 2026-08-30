Disney снимет кукольный сериал о Покемонах

Фото: kinonews.ru

Компания Disney и The Pokemon Company International объявили о масштабном дистрибуционном соглашении. В рамках сделки на Disney+ и канале Disney XD появятся как новый, так и классический анимационный сериал по вселенной покемонов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Главной новинкой станет кукольный сериал "Pokemon Tales: Злоключения Сирфетчда и Пичу", созданный легендарной студией Aardman, известной по культовой серии "Уоллес и Громит". Действие развернется в регионе Галар, знакомом по играм Pokémon Sword and Shield. Премьера запланирована на 2027 год.

Кроме того, на Disney+ уже начал выходить "Покемон: Сериал. Начало" - первое аниме о Покемонах с Эшем, Пикачу и их друзьями. На Disney XD показ стартовал в начале августа.

О сделке было объявлено в пятницу на конвенте Pokémon XP в Сан-Франциско. Директор по оригинальной анимации Pokemon Фил Ринда высоко оценил работу Aardman: "Зрители будут в восторге от знакомства с Сирфетчдом, Пичу и замечательными покемонами этого сериала. Aardman оживила Галар так, что кажется, будто ты чувствуешь запах воздуха, касаешься коры деревьев и хочешь отправиться в приключение вместе с героями".

Для Disney это стратегический шаг: франшиза Pokemon остается одной из самых прибыльных в мире, и доступ к ней - серьезное оружие в конкурентной борьбе.