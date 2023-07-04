Хищения в сфере спорта: 21 дело с ущербом в 269 млн тенге расследует АФМ

Спорт, Видеогалерея
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Агентство Казахстана по финансовому мониторингу будет следить за использованием бюджетных денег, выделенных на развитие физической культуры и спорта, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

АФМ проводит работу по предупреждению хищений государственных средств, выделенных на развитие сферы физической культуры и спорта. 

"Сформирован перечень физкультурно-оздоровительных мероприятий, сооружений, национальных сборных команд, спортивно-массовых мероприятий, федераций, с ранжированием и определением наиболее рисковых объектов. Также устанавливаются способы и объемы финансирования сферы, в том числе спонсорских вливаний. 

Только за 6 месяцев 2023 года в производстве агентства находится 21 дело с общей суммой ущерба 269,3 млн тенге", – проинформировали в пресс-службе АФМ РК.

Здесь добавили, что с 2019 по 2023 год, по сведениям из открытых источников, на развитие спорта было выделено около 300 млрд тенге.

Агентство проведет анализ на предмет закупа товаров и услуг по завышенным ценам, фактического неоказания услуг и других нарушений.

"В результате планируется выявить причины, создающие условия для хищений бюджетных средств, выделенных на развитие спорта, и выработать предложения по совершенствованию механизмов, предупреждающих подобные нарушения закона", – подытожили в ведомстве.

 

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