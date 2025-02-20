Директоры двух спортшкол «спускали» бюджет в букмекерских конторах
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В целом они потратили более 12 млн бюджетных тенге
Прокуратура Актюбинской области установила, что руководители двух детско-юношеских спортивных школ необоснованно присваивали средства, полученные за услуги по аренде спортивных площадок и залов, которые подлежали поступлению в бюджет, передает Kazpravda.kz
По информации Генпрокуратуры, свыше 12 млн бюджетных тенге были потрачены ими на собственные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах.
По указанным фактам прокуратурой возбуждены два уголовных дела. Они расследовались областным Департаментом экономических расследований.
10 января т. г. следствие окончено и уголовное дело (дела были соединены) для рассмотрения по существу направили в суд.