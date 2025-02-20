Директоры двух спортшкол «спускали» бюджет в букмекерских конторах

Коррупция,Спорт
53
Венера Баталова
корреспондент

В целом они потратили более 12 млн бюджетных тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Актюбинской области установила, что руководители двух детско-юношеских спортивных школ необоснованно присваивали средства, полученные за услуги по аренде спортивных площадок и залов, которые подлежали поступлению в бюджет, передает Kazpravda.kz

По информации Генпрокуратуры, свыше 12 млн бюджетных тенге были потрачены ими на собственные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах.

По указанным фактам прокуратурой возбуждены два уголовных дела. Они расследовались областным Департаментом экономических расследований.

10 января т. г. следствие окончено и уголовное дело (дела были соединены) для рассмотрения по существу направили в суд.

#прокуратура #бюджет #ставки #спортшколы

Популярное

Все
Возврат к историческому времени
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Дадут «ума» и рудникам, и шахтам
Колледж гордится выпускниками
Оптовый закуп: разумная экономия или ловушка от маркетологов?
Хранит тепло зимой, прохладу – летом
Штраф за крысу в витрине
Вместо зала – подвал?
Суд обязал акимат сельского округа выплатить долг за возведение дамб
В музее-заповеднике «Ботай» активно работают со школьниками
Безопасность превыше всего
Кодекс нам в помощь
Дополнительные доходы планируется направлять в бюджет развития
Когда опыт ценнее диплома
Глобальный диалог
Уроки и выводы
Инновации для реабилитации
Намечено построить третий сахарный завод
На юге началась посадка деревьев
Нацпарки очень популярны
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Хорошее дело браком не назовут?
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
Гордиться своей малой и большой родиной
Рассматривается возможность освобождения микро- и малого бизнеса от уплаты НДС
Друзья зовут ее Айшой
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам
Казахстанские хоккеистки одержали победу над командой Китая
От хума до макитры
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Дженерики, замещающие импорт
Бывшего замакима Алматы задержали в Астане
Президент посетил фестиваль «Город рабочих профессий»
Без обеда и даже без зарплаты работает «сотрудник» библиотеки
Нурлан Уранхаев освобожден от должности акима области Абай
Моя Караганда
Университеты будущего
Так что же к нам летит?
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

Сколько медалей завоевали казахстанцы на Кубке Азии по пуле…
Бодибилдер получил серьезную травму на тренировке и попал в…
Полсотни миллионов тенге присвоила главбух «Дарына» в Кызыл…
Казахстан получил официальное приглашение на Олимпийские иг…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]