Директоры двух спортшкол «спускали» бюджет в букмекерских конторах

В целом они потратили более 12 млн бюджетных тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Актюбинской области установила, что руководители двух детско-юношеских спортивных школ необоснованно присваивали средства, полученные за услуги по аренде спортивных площадок и залов, которые подлежали поступлению в бюджет, передает Kazpravda.kz

По информации Генпрокуратуры, свыше 12 млн бюджетных тенге были потрачены ими на собственные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах.

По указанным фактам прокуратурой возбуждены два уголовных дела. Они расследовались областным Департаментом экономических расследований.

10 января т. г. следствие окончено и уголовное дело (дела были соединены) для рассмотрения по существу направили в суд.