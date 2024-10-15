Достижения и перспективы развития государственной службы обсудили в АДГС

фото пресс-службы АДГС

Депутаты Сената Парламента, руководство Агентства по делам государственной службы, представители Института парламентаризма, министерств национальной экономики, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности приняли участие в заседании «круглого стола», посвященном вопросам совершенствования работы госаппарата в контексте задач Послания «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».

Как отметил председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Нурлан Бекназаров, эффективная государственная служба играет ключевую роль в социально-экономичес­ком развитии страны и повышении благосостояния граждан.

Подтверждая этот тезис, председатель АДГС Дархан Жазыкбай проинформировал о предстоящих планах по реализации Концепции развития государственной службы на 2024–2029 годы, утвержденной Указом Главы государства. Она нап­равлена на продвижение сервисной и клиентоориентированной модели госслужбы, дальнейшую профессионализацию госаппарата, цифровизацию процессов управления человеческими ресурсами.

– Новая концепция направлена на совершенствование госслужбы на основе принципа «Люди прежде всего». Ведь государственная служба – это не только осуществление административных процедур, а прежде всего осознание сотрудниками госаппарата ответственности перед обществом и служение ему. Граждане доверяют государственным служащим защиту своих интересов, что требует самоотдачи, патриотизма и ответственности, – отметил председатель АДГС. – По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева наша страна вступила в новый этап социально-экономического развития и правовых реформ. Масштабные изменения реализуются в рамках построения Справедливого Казахстана, обеспечивающего равные возможности для всех.

В Послании Президент подчерк­нул, что очень важно наращивать кадровый потенциал страны. Обеспечение системы госуправления квалифицированными специалис­тами – задача неотложная. Но при ее оперативном решении необходимо учитывать профессиональные и моральные качества кандидатов на ту или иную административную должность. Сокращение бюрократических процедур при поступлении на государственную службу не должно наносить ущерб качеству ее кадрового потенциала.

Выдерживать этот баланс помогает новая автоматизированная система подбора кадров. В результате ее применения возросла уверенность кандидатов в прозрачности и справедливости приема на государственную службу, что вдвое увеличило число граждан, участвующих в конкурсе.

– В частности, срок повторного тес­тирования для граждан сократился в пять раз, или с 15 до 3 календарных дней, – отметил Дархан Жазыкбай. – До этого граждане, желающие трудоустроиться на госслужбу, должны были прийти в тестовые залы в райо­не или городе. Сейчас это можно сделать онлайн, круглосуточно из любой точки мира. Кроме того, платформа автоматически рассчитывает результат всего периода отбора без человеческого фактора.

Новые квалификационные требования теперь применяются к кандидатам из частного и квазигоссектора, их отраслевой опыт приравнен к опыту государственной службы. Кроме того, вводится институт немедленного назначения квалифицированных специалистов различных специальностей на руководящие должности административной государственной службы без конкурса. По согласованию с агентством долж­ности получили более 550 таких специалистов.

– В соответствии с изменениями, внесенными в закон, который вы приняли в прошлом году, – обратился председатель АДГС к депутатам, – сформированы региональные кадровые резервы. Молодым выпускникам, окончившим с отличием учебные заведения, предоставлена возможность трудоустройства без конкурса. В связи с этим с момента вступления закона в силу более 380 выпускников были назначены на первичные должности районного и сельского уровней без конкурса, в региональный кадровый резерв отобрано 505 человек.

В рамках новой Концепции развития государственной службы на 2024–2029 годы будет подготовлен новый профильный законопроект, направленный на совершенствование системы отбора, профессионализацию госаппарата путем внедрения новых механизмов в соответствии с гибридной моделью ранней профессиональной ориентации и карь­ерного роста.

Также, как отметил Дархан Жазыкбай, планируется расширить ротацию сотрудников, улучшить их социальные гарантии, пересмотреть правила дисциплинарной ответственности, полностью оцифровать процессы государственной службы с использованием элементов искусственного интеллекта.

В ходе мероприятия была презентована работа по оптимизации кадровых бизнес-процессов, цифровизации процедур отбора на государственную службу в системе eQyzmet. Участники встречи также ознакомились с работой медиастудии, созданной для совершенствования коммуникативных навыков государственных служащих.