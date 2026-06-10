От Кавказа до Центральной Азии: почему выборы в Армении важны для будущего Евразии

Парламентские выборы в Армении стали одним из наиболее обсуждаемых событий последних недель в Евразии. По официальным данным, партия «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном получила около 49,8% голосов. Международные наблюдатели признали голосование соответствующим национальному законодательству и международным обязательствам страны, что усилило легитимность нового политического мандата

Значение этих выборов выходит за рамки внутренней политики Армении. Южный Кавказ все чаще рассматривается как один из ключевых узлов новой евразийской архитектуры, через который проходят энергетические маршруты, транспортные коридоры, цифровые сети и логистические цепочки, связывающие Европу, Каспийский регион и Центральную Азию.

На этом фоне показательной стала реакция Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Никола Пашиняна с победой и подтвердил готовность продолжать активное сотрудничество с Арменией. Такой шаг отражает последовательную политику Казахстана, направленную на развитие диалога, взаимосвязанности и устойчивого сотрудничества в Евразии. О значении армянских выборов для региона мы поговорили с итальянским аналитиком и главным редактором издания Idee di Governo Еленой Темпестини.

– Многие эксперты рассматривают прошедшие выборы в Армении не только как внутреннее политическое событие, но и как важный сигнал для всего евразийского пространства. Почему результаты голосования привлекли такое внимание далеко за пределами страны?

– Потому что сегодня речь идет не только о будущем одной страны. Армянские выборы стали отражением более масштабных процессов, которые происходят во всем евразийском пространстве. Победа партии Никола Пашиняна означает сохранение курса, который в последние годы расширял внешнеполитический маневр Еревана и позволял Армении искать новые форматы взаимодействия с различными международными партнерами.

Но еще важнее другое. Южный Кавказ перестает быть периферией международной политики и становится регионом, где пересекаются интересы крупных мировых игроков, инфраструктурных проектов, энергетических маршрутов и цифровых инициатив. Именно поэтому выборы в Армении воспринимаются не просто как внутренний политический процесс, а как часть более широкой трансформации всей евразийской архитектуры.

На протяжении десятилетий регион воспринимался преимущественно через призму конфликтов. Сегодня ситуация меняется. Все большее значение приобретают инфраструктура, логистика, транзит и международная связность. В этом смысле армянские выборы стали индикатором того, в каком направлении будет развиваться один из ключевых элементов новой Евразии. Именно поэтому внимание к ним оказалось значительно шире, чем к большинству других национальных избирательных кампаний.

– Вы называете Южный Кавказ одним из ключевых узлов новой евразийской геополитики. Какие процессы делают регион настолько важным для Центральной Азии и Казахстана?

– Главная причина заключается в том, что Южный Кавказ становится пространством, через которое проходят важнейшие маршруты между Европой и Азией. Речь идет не только о традиционных энергетических проектах. Сегодня мы наблюдаем развитие транспортных коридоров, железнодорожных маршрутов, портовой инфраструктуры, цифровых коммуникаций и новых логистических сетей.

Для Казахстана это имеет прямое значение. Центральная Азия все активнее включается в систему транзита, торговли и инфраструктурной взаимосвязанности, а Южный Кавказ становится естественным продолжением этих маршрутов на западном направлении. Если рассматривать Евразию как единую систему потоков, то Казахстан и Кавказ оказываются связанными не только географически, но и экономически.

Все чаще речь идет не о контроле над территориями, а о контроле над потоками: товарами, энергией, данными, инвестициями и технологиями. Кто будет обеспечивать устойчивую логистику и инфраструктуру, тот получит долгосрочные преимущества. Поэтому политика Казахстана, ориентированная на развитие транзита и международной связности, хорошо вписывается в эту новую реальность.

Армянские выборы также приобретают более широкое значение. Они влияют не только на внутреннюю политику страны, но и на будущее всей системы региональных связей, в которой Центральная Азия и Южный Кавказ могут играть все более заметную роль.

– Казахстан активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут и продвигает идею взаимосвязанности Евразии. Какое место Центральная Азия занимает в формирующейся системе новых маршрутов?

– Роль Центральной Азии в ближайшие годы будет только возрастать. Мы уже наблюдаем, как регион постепенно превращается в самостоятельный центр экономической активности и важное связующее звено между Востоком и Западом. Особенно заметно это на примере Казахстана.

Благодаря своему географическому положению, масштабным инфраструктурным проектам и активной внешней политике Казахстан становится одним из ключевых участников формирования новых евразийских маршрутов. Развитие Транскаспийского маршрута является ярким примером того, как страны региона используют свое положение для укрепления международной взаимосвязанности.

Но важно не только это. Казахстан продвигает более широкую концепцию сотрудничества, в которой транспортные коридоры становятся инструментом экономического развития и укрепления региональных связей. В этом проявляется долгосрочный подход Президента Касым-Жомарта Токаева, который последовательно выступает за расширение взаимодействия между различными частями Евразии.

Для Южного Кавказа это также имеет большое значение. Чем активнее будут развиваться связи между Центральной Азией и Кавказом, тем больше возможностей появится для торговли, инвестиций и совместных инфраструктурных проектов. В результате выигрывают все участники этого процесса.

– Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Никола Пашиняна с победой и подтвердил готовность продолжать сотрудничество с Арменией. Можно ли рассматривать такой шаг как пример прагматичной дипломатии в период геополитических изменений?

– Безусловно. Поздравление Касым-Жомарта Токаева было не просто дипломатическим протоколом. Оно показало, что Казахстан умеет быстро считывать изменение политической ситуации и выстраивать отношения не через эмоции, а через долгосрочный расчет.

Армянские выборы признаны соответствующими внутренним нормам и международным обязательствам страны. Поэтому работа с новым политическим мандатом Еревана становится рациональным выбором для партнеров. Жесткое давление на Армению в нынешних условиях может лишь ускорить поиск альтернативных направлений, тогда как диалог сохраняет доверие и влияние.

Важно и то, что европейское направление Армении не может быть реализовано быстро. Оно требует времени, инвестиций и глубокой экономической адаптации. Поэтому существующие евразийские связи сохраняют практическое значение. В этом смысле казахстанская линия выглядит особенно взвешенной. Астана не противопоставляет Европу и Евразию, а предлагает логику связности. Именно такой подход важен для будущего Южного Кавказа, Центральной Азии и всей евразийской инфраструктуры.

