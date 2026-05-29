«Дипломатия родства» и геополитика транзита. Как союз Казахстана и Турции формирует новую архитектуру Евразии

Недавний госвизит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева прошел с беспрецедентной теплотой и стал ярким свидетельством высочайшего уровня доверия между двумя лидерами

С момента пересечения границы борт турецкого лидера сопровождали истребители Сил воздушной обороны РК, а над взлетной полосой пролетели вертолеты с флагами двух стран. У трапа Касым-Жомарт Токаев лично встретил высокого гостя, которого также приветствовали дети фразой «Атажұртқа қош келдіңіз!» («Добро пожаловать на землю предков!») под звуки традиционной домбры.

О том, как этот глубокий культурный символизм конвертируется в жесткую экономическую прагматику, многомиллиардные контракты и глобальную безопасность, рассказывает авторитетный турецкий эксперт по интеграции тюркского мира, профессор Университета Хаджи Байрам Вели Фырат Пурташ (Fırat Purtaş).

– Господин Пурташ, кадры из аэропорта Астаны, где Касым-Жомарт Токаев лично встречает Реджепа Тайипа Эрдогана, облетели все мировые СМИ. Сопровождение истребителями, дети со словами «Атажұрт», звуки домбры – все это выходит далеко за рамки стандартного дипломатического протокола. Как вы интерпретируете этот символизм?

– Этот прием – не просто протокольное мероприятие, а глубокое проявление укоренившегося культурного партнерства между нашими странами. Тот факт, что борт сопровождали казахстанские истребители, символизирует высочайший уровень стратегического доверия между Президентом Токаевым и Президентом Эрдоганом. Приветствие «Атажұрт» (Земля предков) находит мощный отклик в нашей общей коллективной памяти.

В международных отношениях мы называем это «дипломатией родства». Привычка лидеров обращаться друг к другу «мой брат» и определение Организации тюркских государств (ОТГ) как «Семейного совета» отражает связь, которая выходит за рамки сугубо политических интересов. Это настоящий союз сердец.

– Особым моментом визита стало вручение Реджепу Тайипу Эрдогану первого ордена Qoja Ahmet Yasaui. Опираясь на ваш опыт работы в ТЮРКСОЙ, как подобные жесты и общие исторические связи влияют на институциональную интеграцию внутри ОТГ?

– Турция первой признала независимость Казахстана, и на протяжении 35 лет наши отношения развивались по восходящей без единого негативного момента. Сегодня мы видим, как благодаря политической воле Касым-Жомарта Токаева это доверие переросло в многомерное институционализированное партнерство. Вручение первого ордена «Qoja Ahmet Yasaui» – это глубочайший символ. Казахстан не просто обращается к истории, он институционализирует ее. Наследие Яссауи становится частью современной дипломатии и подчеркивает роль Казахстана как духовного центра тюркского мира.

Этот интеллектуальный двигатель подпитывает и реальные проекты. Университет имени Ходжи Ахмеда Яссауи стал катализатором развития Туркестана, превратив его в современный хаб с международным аэропортом. ТЮРКСОЙ и Международная тюркская академия в Астане гарантируют, что наше общее наследие не просто пылится в музеях, а служит фундаментом для политической архитектуры будущего.

– В условиях глобальной турбулентности лидер Казахстана делает ставку на экономическую устойчивость. Насколько важна роль нашей страны как опоры стабильности в Евразии с точки зрения внешней политики Турции?

– Цифры рассказывают самую убедительную историю успеха. Турецкие подрядчики успешно завершили в Казахстане проекты на сумму около 100 миллиардов долларов, внося вклад в модернизацию инфраструктуры, которую проводит Президент Токаев. Наш товарооборот уже достиг 10 миллиардов долларов, а новая заявленная цель в 15 миллиардов подтверждает стремление сторон к качественному росту.

Однако реальное влияние этого союза шире торговли. Прагматичное партнерство Турции и Казахстана является краеугольным камнем всей евразийской безопасности. Это происходит благодаря совместному возрождению Шелкового пути через «Срединный коридор». Эта транспортная артерия сегодня критически важна для всего континента. Растущая мобильность в туризме и социальный обмен доказывают, что это сотрудничество – не просто решения в высоких кабинетах, оно глубоко поддерживается народами двух стран.