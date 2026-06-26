В Европарламенте отметили прогресс Казахстана в политическом реформировании

В Европейском парламенте состоялась дискуссия «Новый Казахстан: Итоги конституционного референдума и путь демократической модернизации», в ходе которой участники обсудили политические реформы в Казахстане и перспективы дальнейшего сотрудничества с Европейским союзом, сообщает Kazpravda.kz

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Депутат Европейского парламента Томаш Здеховски на своей странице в социальной сети X отметил, что Казахстан является одним из ключевых партнеров ЕС в Центральной Азии не только в экономическом, но и в стратегическом и политическом измерениях.

«Казахстан стал одним из ключевых партнеров Европейского Союза в Центральной Азии, экономически, стратегически и все больше политически. Однако по-настоящему значимое партнерство не строится только на экономических интересах. Пока Казахстан продвигается вперед с конституционными реформами и более широким процессом политической модернизации, крайне важно поддерживать открытый и конструктивный диалог о демократическом управлении, верховенстве закона, прозрачности и гражданском участии», сказал Томаш Здеховски.

По словам евродепутата, обсуждение в Европарламенте показало, что Казахстан уже добился заметного прогресса в реализации реформ, хотя ряд задач еще предстоит решить. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие отношений между ЕС и Казахстаном должно опираться на два ключевых направления: укрепление экономического сотрудничества и продвижение взаимодействия, основанного на общих ценностях.

Здеховски поблагодарил участников дискуссии за содержательный обмен мнениями и подтвердил приверженность Европейского союза углублению партнерства с Казахстаном, а также поддержке открытого диалога по вопросам стабильности, процветания и демократической модернизации.

По данным, озвученным в ходе мероприятия, объем торговли между Европейским союзом и Казахстаном в 2024 году достиг около 45 млрд евро, а объем европейских инвестиций превысил 54 млрд евро.