Два участка дорог станут платными в Казахстане

Система взимания платы на обоих участках начнёт функционировать уже с 22 февраля

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным КазАвтожола, согласно приказу №39 и №40 и.о. министра транспорта РК от 7 февраля 2025 года, участки автодорог «Костанай - граница РФ (на Троицк)» и «Актобе – граница РФ (на Оренбург)», станут платными для автобусов и грузового автотранспорта, сообщает Kazpravda.kz

Система взимания платы на данных участках начнёт функционировать уже с 22 февраля 2025 года.

1. Участок Костанай – граница РФ (на Троицк) с 539-го по 376-й километр (М-36).

Водителям предоставляется альтернативный маршрут через автодорогу районного значения «Костанай – Рудный – Айет – граница Российской Федерации» и автодорогу республиканского значения «граница Российской Федерации (на Екатеринбург) – Алматы».

Протяженность платного участка составляет 163 километра, дорога классифицируется как II и III категории. Ширина полосы проезда – не менее 3,5 метра, количество полос движения – две, с одной полосой в каждом направлении.

2. Участок Актобе – граница Российской Федерации (на Оренбург) с 17-го по 99+692-й километр автодороги общего пользования республиканского значения II категории Актобе – Мартук – граница РФ (на Оренбург). Альтернативный маршрут проходит по автодороге республиканского значения Актобе – граница Российской Федерации (на Орск).

Протяженность платного участка составляет 82 километра 692 метра. Дорога классифицируется как II категории, ширина полосы проезда – не менее 3,75 метра, количество полос движения – одна в обоих направлениях.

«Высокоскоростные камеры на арках будут фиксировать проезд автомобилей по платному участку, скорость и интенсивность их передвижения. При этом на дороге не будет стационарных постов оплаты, так как сейчас применяется удобная «открытая» система взимания платы. Поскольку нет шлагбаумов, следовательно, не будет и скопления транспортных средств, что обеспечит дополнительную безопасность и сократит время поездки. Оплата за проезд будет производиться безналичным способом. Для удобства пользователей предусмотрено около 10 способов оплаты: с помощью интернет-банкинга, через платёжные терминалы и электронные кошельки, через баланс телефона, оплата по топливной карте E100, а также оформление договора для юридических лиц», — говорится в официальном сообщении.

Также в ведомстве отметили, что выгоднее производить оплату заранее, так как стоимость предоплаты ниже.

Стоимость проезда в одном направлении по автодороге Актобе – граница РФ (на Оренбург):

- автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъёмностью до 2,5 т: по предоплате — 515 тенге, по постоплате — 600 тенге;

- автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъёмностью до 5,5 т: по предоплате — 1 040 тенге, по постоплате — 1 220 тенге;

- автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъёмностью автопоезда до 10 т: по предоплате — 1 545 тенге, по постоплате — 1 820 тенге;

- грузовые автомобили грузоподъёмностью от 10 т до 15 т: по предоплате — 2 080 тенге, по постоплате — 2 440 тенге;

- грузовые автомобили грузоподъёмностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи: по предоплате — 2 580 тенге, по постоплате — 3 040 тенге.

Стоимость проезда в одном направлении по автодороге Костанай – граница РФ (на Троицк):

- автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъёмностью до 2,5 т: по предоплате — 1 010 тенге, по постоплате — 1 190 тенге;

- автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъёмностью до 5,5 т: по предоплате — 2 055 тенге, по постоплате — 2 415 тенге;

- автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъёмностью автопоезда до 10 т: по предоплате — 3 065 тенге, по постоплате — 3 610 тенге;

- грузовые автомобили грузоподъёмностью от 10 т до 15 т: по предоплате — 4 100 тенге, по постоплате — 4 825 тенге;

- грузовые автомобили грузоподъёмностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи: по предоплате — 5 120 тенге, по постоплате — 6 030 тенге.